連「馬杜洛的寵物」也成監視目標！美軍佈局數月　細節曝光

記者王佩翊／編譯

委內瑞拉總統馬杜洛3日在首都卡拉卡斯遭美軍襲擊逮捕，這項前所未見的跨國軍事行動震撼國際。知情人士透露，川普早在2025年8月就已經佈局，派員深入當地監視馬杜洛，並安排內應，甚至連馬杜洛的寵物也成為監視目標。

川普政府3日宣布，美軍已在委內瑞拉首都卡拉卡斯成功逮捕總統馬杜洛。美軍統合參謀本部主席凱恩在記者會上表示，這是軍方與情報單位合作「數月規劃與訓練的最終成果」。

據《紐約時報》報導，美國中情局早在2025年8月就派遣專業小組深入當地，透過隱形無人機部隊及滲透馬杜洛身邊的線人，詳細掌握其「行動模式、住所路線、用餐習慣、服裝偏好，甚至寵物資訊」。

知情人士透露，精銳的美軍三角洲部隊更建造了馬杜洛「安全密室」的完整複製品，反覆演練攻堅戰術。

美軍2025年12月初便進入待命狀態，等候川普下令。川普表示，為達到最大攻擊效果，同時將平民傷亡及目標人物損傷降到最低，他刻意選擇「最適當的時機」。凱恩指出，委內瑞拉當地的氣候條件成為關鍵因素，承認天候狀況影響了作戰時程。

五角大廈為此次行動在加勒比海地區集結龐大軍力，包括一艘航空母艦、11艘軍艦及十多架F-35戰機，總計超過1萬5000名軍人參與。