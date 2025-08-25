　
中國抗日閱兵太敏感！日本籲各國「別參加」　南韓派厭台議員出席

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲中國2019年十一閱兵 。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本政府近期透過外交管道，呼籲歐洲及亞洲多國在是否出席中國9月3日所舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動與閱兵典禮時，必須審慎考量。多名相關人士證實，日本擔心中國藉此加強「抗日」敘事，進而影響國際社會對於歷史的認知，因此向各國傳達此一立場。

根據日媒《共同社》獨家報導，中國將以「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」作為活動主題，廣泛邀請各國元首與國際組織高層出席活動和閱兵典禮。特別是8月31日至9月1日在天津舉行的上海合作組織（SCO）峰會之後，俄羅斯總統普丁預料前往北京，參加紀念儀式與閱兵典禮。

日本透過駐外大使館向各國強調，中國所主辦的相關活動過於聚焦在歷史對立，帶有強烈的反日色彩，因此提醒各國領袖應慎重評估是否參加，以避免在國際上助長偏向中國的歷史觀。日本此舉，凸顯了其對於中國持續利用歷史議題推動外交影響力的警戒心。

此外，近來中國國內也出現多項與抗日戰爭相關的文化活動。今年更有以「南京大屠殺」為題材的電影《南京照相館》上映，進一步推升社會容易引發反日情緒的氛圍。日本政府擔憂，若各國領袖大規模出席北京紀念活動，將使中國的歷史敘事獲得更大國際背書，對日方立場相當不利。

根據韓媒《韓民族新聞》，南韓將派出國會議長禹元植率領代表團出席，其他成員則包括共同民主黨籍國會議員朴智元、金太年、朴釘、洪起元，國民力量國會議員金成願，以及祖國革新黨籍國會議員金峻亨

其中，金峻亨曾於4月29日在南韓國會發起議案，要求南韓政府承諾不會以任何手段介入台海衝突，更要求不會動用駐韓美軍。

台鐵公司近日赴日與九州旅客鐵道株式會社（JR九州公司），簽署合作關係備忘錄（MOU），交換鐵道事業及附屬事業資訊，未來可能針對安全與營運技術、生活事業、鐵道觀光及企業永續發展等合作推動。

