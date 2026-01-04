活捉馬杜洛「三角洲部隊」是誰？　曾獵捕海珊、擊殺IS首腦

▲2025年6月，布拉格堡（Fort Bragg）的美國陸軍第160特種作戰航空團的直升機。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普3日證實，美國陸軍「三角洲部隊」（Delta Force）成功執行突襲任務，一舉活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子。這是美軍最精銳的特種部隊之一，過去完成許多歷史性任務，包括捕獲海珊與前伊斯蘭國（ISIS）首腦。

3日凌晨，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）接連傳出至少7起爆炸，各地可見濃煙和飛機低空飛行，數個區域停電，該國最大軍事設施蒂烏納堡（Fort Tiuna）也疑似遇襲，而馬杜洛夫妻稍後就在蒂烏納堡的藏身處被捕。

▲蒂烏納堡（Fort Tiuna）被美軍空襲前後對比衛星照。（圖／路透）



川普接受《福斯新聞》專訪時證實，正是三角洲部隊完成任務，雖有人員受傷，但無美軍死亡，也未損失任何飛機，大讚其表現「不可思議」，「他們進行了前所未有的演練與練習，我被真正的軍人告知，世上沒有其他國家能夠執行如此複雜的任務。」

三角洲部隊成立於1979年，正式名稱為「美國陸軍第1特種部隊D作戰分遣隊」，駐紮於北卡州布拉格堡（Fort Bragg），專門負責反恐、人質救援及高價值目標捕獲與擊殺等，需要快速、保密與精準執行，且往往具有重大政治或戰略風險的任務。

▲布拉格堡第82空降師演習。（資料照／達志影像／美聯社）



三角洲部隊通常由一名資深陸軍軍官領導，但該名指揮官的具體身分，以及該部隊的確切規模，均屬機密。該部隊在伊拉克與阿富汗等中東各地執行過無數敏感任務，還曾參與2003年捕獲前伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）、2019年擊斃前ISIS領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）等重大軍事行動。

三角洲部隊是全球訓練最精良的部隊之一，而美軍還有其他精銳特種部隊，例如隸屬於美國海軍三棲「海豹部隊」（SEAL）。

在3日的行動中，美國陸軍第160特種作戰航空團（代號夜行者）的直升機，負責將三角洲部隊載入委內瑞拉境內，美國中央情報局（CIA）也提供關鍵情報，協助定位馬杜洛夫婦的下落。