韓國賣台議員！要求政府「禁止介入」台海衝突：不許動用駐韓美軍

▲南韓「祖國革新黨」國會議員金峻亨提法案，要求政府勿介入台海衝突。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國近年來積極擴張軍事影響力，試圖在西太平洋突破第一島鏈，並在台灣海峽進行軍演，模擬實施封鎖戰爭，美國、日本皆繃緊神經。然而，南韓左派議員卻在國會提案，要求政府承諾，若台灣發生軍事衝突等緊急事態時，絕不會以任何手段或言行進行干預，且要求不會動用到駐韓美軍。

根據《韓聯社》，南韓「祖國革新黨」籍國會議員金峻亨今（29）日出席國會議事堂該黨議員總會，並在現場發起國會決議案，稱為「不介入台灣事態法案」，強調此攸關大韓民國的生存，表示南韓絕對不能淪為美國、中國、日本在台海代理人戰爭的犧牲者。

金峻亨在該決議案中指出，「我們向（南韓）政府要求，一旦台灣『有事時』（爆發衝突時），則大韓民國政府不會以任何言語或行動干預，也不會透過提供軍事資源、政治、經濟等手段介入。」

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

同時，金峻亨更在法案中明確提出，必須要求美國政府遵守並實踐承諾，不會將原本以防禦韓半島（朝鮮半島）安全為目的的駐韓美軍，動員至區域以外介入紛爭，以此要求駐韓美軍不會介入台海紛爭，「這份決議案是為了維護大韓民國和平穩定的第一步，期望能夠趨緩東亞的緊張關係。」

金峻亨提到，先前日媒《朝日新聞》在獨家報導中披露，日本防衛大臣中谷元曾於3月底向來訪東京的美國國防部長賀格塞斯（Pete Hegseth）提出「單一戰區」（one-theater）構想，範圍涵蓋美國、日本、韓半島（朝鮮半島）、東海、南海，由日美同盟強化防務合作，共抗中國軍事威脅。

金峻亨認為，此構想只會讓南韓無端捲入紛爭，淪為美國、日本、中國在台海代理人戰爭的代罪羔羊，「美國在日本全面部署B-1B戰略轟炸機、在南韓的群山和烏山基地大規模增強部署匿蹤戰機的理由為何？就是為了一旦台灣發生衝突，將南韓捲進紛爭、擴大軍事介入手段。比起北韓（朝鮮），更希望讓南韓對抗中國。」

▲美國空軍動員B-1B槍騎兵戰略轟炸機前往南韓，15日與南韓空軍展開聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

金峻亨24日預告提案時，曾經回顧南韓120年前的歷史，「今年是桂太郎-塔虎脫協定、乙巳條約（第二次日韓條約）簽訂而導致喪權辱國的120周年紀念。回顧清日戰爭（甲午戰爭）、日俄戰爭、韓戰，南韓總是遭到強國犧牲。如今，我們無法再重蹈悲劇的覆轍，將自身的命運交給強國。」

據悉，祖國革新黨為南韓文在寅政府時期的法務部長曹國所成立，在政治傾向上與共同民主黨皆被歸類為偏左派的進步派陣營，目前曹國因涉子女入學舞弊而入獄服刑中。代表共同民主黨參選總統的前黨代表李在明也曾於去年3月在造勢時呼籲，認為南韓政府不應介入台海問題，只需向中國低頭喊「謝謝」。

報導指出，響應金峻亨提案的南韓國會議員共有21人。分別是共同民主黨崔敏姬、高旼廷、權香葉、朴貞炫、尹建榮、李炳鎮、李在康、林美愛、張鍾泰、鄭泰浩；祖國革新黨黃雲夏、姜景淑、金載原、朴恩貞、白仙姬、徐旺鎮、申莊植、李海珉、鄭春生；進步黨尹鍾五、全鐘德、鄭惠曔。