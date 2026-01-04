英法聯軍出擊轟炸敘利亞！　精準摧毀IS地下武器庫

▲英國皇家空軍「颱風」戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國與法國軍方近日展開聯合軍事行動，英國國防部發布聲明指出，英法兩國戰機於週六晚間出動，聯手空襲了敘利亞境內一處由恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State）所佔據的地下設施，成功阻斷其武器供應鏈。

精準轟炸「颱風」 戰機摧毀山區地下隧道

根據英國國防部聲明，這次空襲目標位於敘利亞中部古城帕米拉（Palmyra）附近的偏遠山區。行動當晚，英國皇家空軍出動了多架颱風 FGR4 戰鬥機（Typhoon FGR4），並在航海家加油機（Voyager refuelling tanker）的空中支援下，投擲導引炸彈精準命中目標。

軍方指出，空襲的主要目標是該設施的聯外存取隧道。初步觀測結果顯示，所有預定目標皆已命中，成功重創該設施。

鎖定武器庫 周邊無平民傷亡

英國國防部進一步說明，這處地下設施極大機率被伊斯蘭國用來儲存大量武器與炸藥。為了確保行動安全，軍方在攻擊前已確認該山區周邊並無平民居住，避免了無謂的平民傷亡。

自從伊斯蘭國在2019年失去其在敘利亞的領土控制權後，西方盟軍的戰機仍持續在當地執行巡邏任務，嚴密監控，以防止該激進組織殘餘勢力死灰復燃。

國防大臣：與盟友並肩消滅恐怖威脅

英國國防大臣希利（John Healey）對此行動表示肯定，他強調英國將堅定地與盟友並肩作戰，全力壓制任何伊斯蘭國東山再起的企圖。

希利也特別向參與此次危險任務的人員致謝，並表示這項行動是為了「消滅威脅我們生活方式的危險恐怖分子」。