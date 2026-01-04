　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明尷尬了！今訪中會晤習近平　強碰金正恩射飛彈、馬杜洛遭逮

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（4）日與第一夫人金惠景搭機飛往北京，預計明（5）日會晤中國國家主席習近平，商討韓中在經濟、產業、氣候變遷、交通等合作，豈料美軍卻率先生擒委內瑞拉總統馬杜洛，而稍後北韓（朝鮮）則發射彈道飛彈向華府凸顯存在感。為此，南韓青瓦台緊急召開國家安全會議。

根據《韓聯社》，針對北韓4日上午朝東海（日本海）發射彈道飛彈，南韓青瓦台國家安保室緊急與國防部、聯合參謀本部等召開緊急會議，表示北韓發射彈道飛彈已經違反聯合國安理會決議，呼籲應立刻停止。同時，青瓦台也強調，已向李在明彙報會議結果，並分析北韓發射導彈是否影響南韓國家安全。

南韓聯合參謀本部指出，4日上午7時50分（台灣時間上午6時50分）偵測到北韓從首都平壤附近朝向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，導彈飛行約900多公里後，墜落在日本與俄羅斯之間的海域。日本防衛省則指出，北韓發射2枚彈道飛彈。

▲ 北韓最高領導人金正恩發射第六次核子試爆。（圖／路透社）

▲北韓4日上午再度向東發射導彈。（圖／路透）

南韓軍方分析，北韓此次發射的導彈不排除是被稱為「北韓版伊斯坎德爾」的短程彈道飛彈KN-23系列；至於從射程和飛行軌跡來看，研判是在KN-23發射體上掛載極音速滑翔載具（HGV）彈頭的極超音速飛彈「火星-11Ma」。

據悉，此次彈道飛彈發射為北韓今年首次，距離上一次於去年11月7日發射彈道飛彈隔了2個多月，也是南韓李在明政府去年6月4日上台以後的第3次發射。

《韓聯社》分析，此次北韓發射導彈的時間點，剛好是美軍空襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，且李在明即將啟程搭機飛往北京會晤習近平。北韓、委內瑞拉同為「反美陣營」，平壤當局試射導彈的行徑，很可能是想向華府凸顯存在感，展現出「我們不一樣」，擁有能夠與美軍抗衡的軍事力量。

▼委內瑞拉總統馬杜洛上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）▲▼中國國家主席習近平、南韓總統李在明2025年11月初在南韓慶州APEC會場會晤。（圖／達志影像）

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明2025年11月初在南韓慶州APEC會場會晤。（圖／達志影像）

李在明受到習近平邀請，即將展開4天3夜國是訪問。如今，李在明已與其第一夫人金惠景抵達首爾機場，搭機飛往北京，展開4天3夜訪中行程，首先將出席晚宴會見當地韓籍僑民，之後於5日與習近平展開會談，針對擴大在經濟、產業、氣候變遷、交通等領域之合作簽署10餘件的合作備忘錄（MOU），會談後與習近平共同出席國賓晚宴。

報導提到，李在明可能將與習近平討論韓半島（朝鮮半島）無核化、解除限韓令、中國在西海（黃海）設置漁業養殖設施等結構物之議題。

01/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞北美要聞國際軍武李在明訪中南韓北韓朝鮮金正恩馬杜洛委內瑞拉

