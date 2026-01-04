李在明尷尬了！今訪中會晤習近平　強碰金正恩射飛彈、馬杜洛遭逮

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（4）日與第一夫人金惠景搭機飛往北京，預計明（5）日會晤中國國家主席習近平，商討韓中在經濟、產業、氣候變遷、交通等合作，豈料美軍卻率先生擒委內瑞拉總統馬杜洛，而稍後北韓（朝鮮）則發射彈道飛彈向華府凸顯存在感。為此，南韓青瓦台緊急召開國家安全會議。

根據《韓聯社》，針對北韓4日上午朝東海（日本海）發射彈道飛彈，南韓青瓦台國家安保室緊急與國防部、聯合參謀本部等召開緊急會議，表示北韓發射彈道飛彈已經違反聯合國安理會決議，呼籲應立刻停止。同時，青瓦台也強調，已向李在明彙報會議結果，並分析北韓發射導彈是否影響南韓國家安全。

南韓聯合參謀本部指出，4日上午7時50分（台灣時間上午6時50分）偵測到北韓從首都平壤附近朝向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，導彈飛行約900多公里後，墜落在日本與俄羅斯之間的海域。日本防衛省則指出，北韓發射2枚彈道飛彈。

▲北韓4日上午再度向東發射導彈。（圖／路透）

南韓軍方分析，北韓此次發射的導彈不排除是被稱為「北韓版伊斯坎德爾」的短程彈道飛彈KN-23系列；至於從射程和飛行軌跡來看，研判是在KN-23發射體上掛載極音速滑翔載具（HGV）彈頭的極超音速飛彈「火星-11Ma」。

據悉，此次彈道飛彈發射為北韓今年首次，距離上一次於去年11月7日發射彈道飛彈隔了2個多月，也是南韓李在明政府去年6月4日上台以後的第3次發射。

《韓聯社》分析，此次北韓發射導彈的時間點，剛好是美軍空襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，且李在明即將啟程搭機飛往北京會晤習近平。北韓、委內瑞拉同為「反美陣營」，平壤當局試射導彈的行徑，很可能是想向華府凸顯存在感，展現出「我們不一樣」，擁有能夠與美軍抗衡的軍事力量。

▼委內瑞拉總統馬杜洛上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明2025年11月初在南韓慶州APEC會場會晤。（圖／達志影像）

李在明受到習近平邀請，即將展開4天3夜國是訪問。如今，李在明已與其第一夫人金惠景抵達首爾機場，搭機飛往北京，展開4天3夜訪中行程，首先將出席晚宴會見當地韓籍僑民，之後於5日與習近平展開會談，針對擴大在經濟、產業、氣候變遷、交通等領域之合作簽署10餘件的合作備忘錄（MOU），會談後與習近平共同出席國賓晚宴。

報導提到，李在明可能將與習近平討論韓半島（朝鮮半島）無核化、解除限韓令、中國在西海（黃海）設置漁業養殖設施等結構物之議題。