快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片　發文諷：犯人遊街

記者張方瑀／綜合報導

白宮稍早公開了一段委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在美國領土被拘留的最新畫面，影片中他雙手被戴上鐐銬，在幹員押解下走過長廊，白宮帳號更在貼文中直言，這根本就是一場「犯人遊街」（Perp walk）。

▲委內瑞拉總統馬杜洛上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）



根據白宮X平台官方帳號Rapid Response 47發布的影片顯示，馬杜洛身穿一件黑色連帽衣，兩手反鎖戴著手銬，在多名美國緝毒局（DEA）幹員的護送下，緩步走過鋪有藍色地毯的走廊，地毯上清楚標註著「緝毒局紐約分局」（DEA NYD）。

引人注目的是，馬杜洛在被押解過程中，似乎還向一旁的圍觀者說了一句「新年快樂」（Happy New Year）。

紐約市警察局（NYPD）向CNN證實，馬杜洛先是搭乘直升機被送往曼哈頓（Manhattan），隨後在執法單位車隊的嚴密護送下，已正式抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

馬杜洛即將關押的這座拘留中心，過去曾收容多位知名聯邦案件被告，包含饒舌大亨「吹牛老爹」庫姆斯（Sean “Diddy” Combs）以及加密貨幣交易所 FTX 創辦人班克曼佛瑞德（Sam Bankman-Fried）。

目前馬杜洛正面臨多項毒品與武器相關罪名的指控，預計將於5日在曼哈頓聯邦法院正式出庭。