川普下令抓捕馬杜洛！　美軍3小時行動細節一次看

▲委內瑞拉總統馬杜洛逮捕照。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者張方瑀／綜合報導

美國軍方於週六（3日）正式公開逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動細節。參謀首長聯席會議將軍凱恩透露，這場代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的任務規模驚人，共動員超過150架戰機、跨越20個基地同步執行。目前載有馬杜洛及其妻子的飛機已飛抵紐約。

行動代號「絕對決心」 跨越西半球動員150架戰機

凱恩（Dan Caine）將軍3日與總統川普（Donald Trump）一同在海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會。他形容這場行動是經過數月精密規劃與演練的成果，「這是一場只有美國軍隊才能勝任的任務」。為了確保能順利進入卡拉卡斯（Caracas）市中心並保持戰術突襲的隱密性，美軍在西半球各地部署了 150 多架飛機，在特定時間地點進行海陸空嚴密整合。

凱恩透露，行動當晚天氣一度惡劣，直到最後一刻天氣才稍微好轉，清出一條足以讓世界頂尖飛行員穿梭於海洋、山脈與低雲之間的航路。總統川普於美東時間2日晚間10時46分（台灣時間3日上午10時46分）正式下令執行，並對部隊說出「祝好運，一路順風」。

F-22、B-1轟炸機全出動 癱瘓委國防空網

根據美軍公開的部隊組成，這次行動由中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）及國家地理空間情報局（NGA）提供情資。地面部隊包含執法人員，搭乘直升機在離海面僅 100 英尺的高度低空潛入委內瑞拉。

同時，太空司令部（Spacecom）與網格司令部（Cybercom）也同步發動支援。空中掩護部隊實力驚人，包含F-22、F-35、F-18戰鬥機； EA-18、E-2電戰與預警機；B-1轟炸機，以及各型支援機與大量無人機。

當部隊接近首都卡拉卡斯時，聯合空中特遣隊隨即展開攻勢，摧毀並癱瘓委內瑞拉的防空系統，使用武力清空路徑，確保直升機能順利降落目標區。

直升機冒火網降落 馬杜洛夫婦放棄抵抗遭捕

凱恩詳細列出了關鍵的抓捕時間軸，部隊於美東時間3日凌晨1時01分（委內瑞拉當地時間3日凌晨2時01分；台灣時間3日下午1時01分）部隊抵達馬杜洛官邸，逮捕部隊迅速降落並封鎖現場，以確保地面安全。

行動期間，直升機降落時一度遭到敵方開火，美軍以強大火力反擊。雖有一架飛機遭擊中，但仍保持飛行能力，最終所有飛機皆平安返航。

最終 馬杜洛與妻子放棄抵抗，由司法部人員接手拘捕，過程中無美軍傷亡。

美東時間3日凌晨3時29分（委內瑞拉當地時間3日凌晨3時29分；台灣時間3日下午3時29分） 撤離部隊在戰機與無人機的火力掩護下，成功帶著嫌犯返回海上發射基地。