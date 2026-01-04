　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幕後協調會習近平！中方要求韓國表態「反對台獨」：遵守一個中國

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（4）日起正式展開對中國的國是訪問，預計明（5）日會晤中國國家主席習近平。韓媒分析，中方在幕後協調過程中明確要求韓方在台灣議題上表態「反對台獨」，強調恪守「一個中國」原則，同時期望南韓不要重蹈日本站隊台灣的覆轍。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明此行正值台海緊張情勢升溫之際。中國軍方去年12月29至30日進行實彈演習包圍台灣，習近平1日新年致詞時更指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一歷史大勢不可阻擋」。中華民國總統賴清德則宣布增加國防特別預算以應對中國的軍事野心。

在此背景下，中國、南韓外交部長於去年12月31日透過電話協調李在明訪中事宜，中方重申期望南韓能夠恪守「一個中國」原則，明確反對台獨。

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

中國外交部長王毅在通話特別提到，「2025年為中國抗日戰爭勝利80周年，然而日本部分政治勢力試圖開歷史倒車，試圖復辟侵略殖民犯罪」，並強烈要求韓方採取正確立場，特別是在台灣議題上恪守「一個中國」原則。

報導提到，日本首相高市早苗去年11月在眾議院回覆質詢時提到「台灣有事」、「存亡危機事態」，導致日本與中國關係降至冰點。

對此，王毅在通話中強烈批判日本，提醒李在明政府千萬別重蹈日本覆轍，呼籲南韓應該遵守1992年在與中國建交時簽署的《中韓聯合聲明》「一個中國」原則，承認中華人民共和國（PRC）為中國（China）唯一合法政府，而台灣是中國領土的一部分。

▲▼南韓外交部長趙顯。（圖／路透）

▲南韓外交部長趙顯。（圖／路透）

南韓外交部長趙顯回應王毅，強調李在明出訪前高度重視對中國的合作，韓方尊重一個中國的立場不會改變。不過，《朝鮮日報》卻在報導質疑，中方所公開的南韓外長針對台灣問題的說法，在南韓政府所公開的文件中並未提及。

韓國外國語大學教授康埈榮則分析，王毅此舉意在提醒南韓，在追求美日韓合作的同時，不要像日本一樣在台灣問題上站錯邊。

據悉，李在明訪中前曾在接受中國官媒《央視》專訪時強調，「我本人可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞及包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們至關重要。」

▲▼中國國家主席習近平、南韓總統李在明2025年11月初在南韓慶州APEC會場會晤。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明強調尊重「一個中國」原則。（圖／達志影像）

不過，《朝鮮日報》也認為，由於南韓需要兼顧與美國的盟友關係，在台灣議題上不可能完全配合中國立場。去年美韓領導人會談後發布的聯合情況說明書即包含「鼓勵兩岸問題和平解決」、「反對單方面改變現狀」等內容，美方也暗示駐韓美軍可能在台灣有事時介入，希望韓軍在印太地區發揮更大作用。

考量到上述複雜因素，本次韓中領導人會談很可能不會發布安保相關聯合聲明；同時，部分南韓政界人士期待李在明在中日之間發揮「調解角色」，也可能難以實現。據悉，李在明預計1月中旬訪問日本奈良會見高市早苗，屆時雙方互動將受高度關注。

報導分析，本次李在明訪中焦點可能將集中雙邊關係與民生議題，例如經濟合作、文化交流等，而非安全保障議題，包括台灣海峽問題與韓半島（朝鮮半島）無核化和平進程等。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

