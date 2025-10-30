宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈

▲宗馥莉雖重掌娃哈哈，但未在娃哈哈任職。（圖／翻攝宏盛集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

娃哈哈爭產大戲不斷反轉，已辭去娃哈哈集團董座職位的宗馥莉近日重返公司，以宏勝集團總裁的身分主持會議。

根據《每日經濟新聞》報導，娃哈哈內部人士透露，宗馥莉雖然重新執掌娃哈哈，但還是宏勝總裁，沒有繼續任職於娃哈哈。

該名人士告指出，娃哈哈集團行政管理員工現在基本和宏勝集團的員工在位於杭州蕭山的宏勝集團總部辦公，兩家公司基本是一套班子。

也就是說，現在的宏勝集團總部，既有娃哈哈集團的員工，也有宏勝集團的員工。

宏勝集團公眾號29日發文，宏勝集團片區工作會議在杭州舉行，集團總裁宗馥莉出席會議並作工作部署，各片區總經理及相關部門負責人參加會議。會議系統梳理了2025年集團在生產經營、技術創新、安全管理等方面取得的新進展新成效，分析當前發展形勢，統籌謀劃下一階段重點任務。

會議指出，2025年是集團推進高質量發展的關鍵一年。面對複雜多變的市場環境，集團上下凝心聚力，在產品迭代、產能提升、質量管控等方面取得階段性成果。2026年，宏勝集團將聚焦核心賽道，搶抓技術變革機遇，深化精益運營，守牢安全底線，全力譜寫高質量發展新篇章。