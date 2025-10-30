　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈

▲▼宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈。（圖／翻攝宏盛集團）

▲宗馥莉雖重掌娃哈哈，但未在娃哈哈任職。（圖／翻攝宏盛集團）

記者蔡紹堅／綜合報導

娃哈哈爭產大戲不斷反轉，已辭去娃哈哈集團董座職位的宗馥莉近日重返公司，以宏勝集團總裁的身分主持會議。

根據《每日經濟新聞》報導，娃哈哈內部人士透露，宗馥莉雖然重新執掌娃哈哈，但還是宏勝總裁，沒有繼續任職於娃哈哈。

該名人士告指出，娃哈哈集團行政管理員工現在基本和宏勝集團的員工在位於杭州蕭山的宏勝集團總部辦公，兩家公司基本是一套班子。

也就是說，現在的宏勝集團總部，既有娃哈哈集團的員工，也有宏勝集團的員工。

宏勝集團公眾號29日發文，宏勝集團片區工作會議在杭州舉行，集團總裁宗馥莉出席會議並作工作部署，各片區總經理及相關部門負責人參加會議。會議系統梳理了2025年集團在生產經營、技術創新、安全管理等方面取得的新進展新成效，分析當前發展形勢，統籌謀劃下一階段重點任務。

會議指出，2025年是集團推進高質量發展的關鍵一年。面對複雜多變的市場環境，集團上下凝心聚力，在產品迭代、產能提升、質量管控等方面取得階段性成果。2026年，宏勝集團將聚焦核心賽道，搶抓技術變革機遇，深化精益運營，守牢安全底線，全力譜寫高質量發展新篇章。

▲▼宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈。（圖／翻攝宏盛集團）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持
樂天桃猿公布封王遊行路線　韓援廉世彬將到場
鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍
快訊／王子爆偷吃粿粿　一日店長活動突取消
王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走
1女戰3男出事了！2人無套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass
行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋
范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」　母崩潰：靠注射營養液維生

陸32歲最年輕太空人亮相！　神舟21號要把中國空間站變詩意桃花源

春秋航空招「空嫂」　已婚已育優先、年齡拉高至40歲

陸新晉女首富鍾慧娟身家1410億人民幣　手握港股醫藥龍頭翰森製藥

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

陸「CPB棒球聯賽」目標三年內朝向職業化　台將現身測試會

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

2026出征？港澳太空人表現良好　陸官方預告：巴籍太空人選拔啟動

國際研討會稱有望實現「恐龍復活」　陸專家：100到200年後可能性很大

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」　母崩潰：靠注射營養液維生

陸32歲最年輕太空人亮相！　神舟21號要把中國空間站變詩意桃花源

春秋航空招「空嫂」　已婚已育優先、年齡拉高至40歲

陸新晉女首富鍾慧娟身家1410億人民幣　手握港股醫藥龍頭翰森製藥

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

陸「CPB棒球聯賽」目標三年內朝向職業化　台將現身測試會

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

2026出征？港澳太空人表現良好　陸官方預告：巴籍太空人選拔啟動

國際研討會稱有望實現「恐龍復活」　陸專家：100到200年後可能性很大

粿粿「突冒1句話」玩到不回家　過來人嘆：9成出軌了！全場吵翻

南投推宗教場所低碳認證8年！今年新增16團體　共122家獲證

太平洋溫泉季！英雄泉×美人湯結合音樂市集　集章送限量手環

追彩券西施被拒！他掏美工刀猛砍嗆「1命配1命」　重判10年8月

黑豹旗／盧宣睿6局熱投106球　百齡高中末局猛灌7分逆轉擊退陽明

花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4大亮點一次看　全景平台遠眺太平洋

台灣生命永續經營協會首屆大會登場　跨界菁英共推「善終」新理念

貝茲打擊率1成3苦惱「找不到答案」　喊話道奇打線G6必須打出來

八點檔女星「看婦產科被認出」！地方媽：放心我不會說出去 賴慧如傻眼

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

大陸熱門新聞

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬向「嫦娥」道歉

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

陸「CPB棒球聯賽」目標三年內朝向職業化 台將現身測試會

穿不了「高領」衣服是一種病？ 陸媒：或「頸動脈竇症候群」作祟

更多熱門

相關新聞

宗馥莉辭娃哈哈董座　親叔叔：水軍害了她

宗馥莉辭娃哈哈董座　親叔叔：水軍害了她

據陸媒報導，宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去法定代表人、董事及董事長等相關職務並已通過集團股東會和董事會的相關程序。而娃哈哈方面證實，「宗馥莉辭職屬實。」

宗馥莉辭娃哈哈董座！將經營「娃小宗」

宗馥莉辭娃哈哈董座！將經營「娃小宗」

根本短劇情節！豪門獨生女「爭產」私生子

根本短劇情節！豪門獨生女「爭產」私生子

取消乾股分紅！娃哈哈員工發起集體訴訟

取消乾股分紅！娃哈哈員工發起集體訴訟

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

關鍵字：

娃哈哈宗馥莉宏勝

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面