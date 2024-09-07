娃哈哈取消乾股分紅、轉簽合約！　員工憂無保障…發起集體訴訟

▲娃哈哈公主宗馥莉接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國最大的食品飲料集團娃哈哈的多名前員工、在職員工近日指控，因為娃哈哈集團近期要求，員工重新簽署勞動合約、以較低價格回收員工持股會股權，日前已有數十名員工發起集體訴訟權益，並已進入司法程序，坐等法院正式受理。

據《金融界》報導，此次訴訟的導火線可追溯至2024年8月，娃哈哈集團開始要求，員工終止與集團的現有合同，轉而與宗馥莉掌舵的宏勝飲料集團簽訂新合同，此舉直接導致員工在娃哈哈集團享有的「乾股分紅」待遇被取消，引發員工對未來收入保障的深切擔憂。

天眼查數據顯示，杭州娃哈哈集團有限公司（以下簡稱「娃哈哈」）8月29日，完成了工商變更，宗慶后所持的29.4%股份全部轉讓給接班人宗馥莉，後者隨即出任娃哈哈的法定代表人、董事長及總經理，全面接手集團事務。這項變動標誌著宗馥莉正式成為娃哈哈的掌舵人。

宗馥莉的接班之路並非一帆風順，自今年2月宗慶後過世後，宗馥莉雖被視為娃哈哈的接班人，但其接班過程卻充滿波折。陸網7月流傳一封宗馥莉的「辭職函」更是將娃哈哈內部的權力鬥爭，推向公眾視野。然而，一週後，娃哈哈集團發佈公告，宣布宗馥莉重新回歸，並擔任要職，這一事件最終得以平息。

▲娃哈哈知名產品AD鈣奶。（圖／CFP）

隨著宗馥莉的全面掌舵，娃哈哈集團的管理層實現了大換血，老一輩創業元老的退出，與新一代管理團隊的加入，標誌著娃哈哈正式進入宗馥莉時代。然而，這項變動也引發了員工的強烈反應，尤其是合約與股權調整的問題，直接導致了員工集體訴訟的發生。

宗馥莉全面接管娃哈哈後面臨諸多挑戰。娃哈哈營收自2013年巔峰的783億元（人民幣，下同）下滑至2023年的500億元左右。在業務方面，宗馥莉提出要在市場、產品和健康方面全面佈局和聚焦，上半年已採取重構線下渠道、推新品等舉措，並取得一定成效，如京東超市數據顯示，娃哈哈上半年銷量成長4倍。然而，娃哈哈仍需孵化符合年輕人消費偏好的新大單品，且其優勢陣地正被競爭對手蠶食。

在飲用水市場，農夫山泉推出新品攪動賽道，與娃哈哈形成競爭；在AD鈣奶市場，樂百氏復出動作頻頻，劍指該市場。此外，娃哈哈在業務端的最新發力方向是線下通路。

線下通路是飲料業制勝關鍵，但娃哈哈先前對冰櫃投放較為謹慎，如今這一情況在宗馥莉時代有所改變。娃哈哈官網 8月30日發布 ，冰櫃維保及市場投放需求招標公告，涉及大量冰櫃的維保和招標。