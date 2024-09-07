　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

娃哈哈取消乾股分紅、轉簽合約！　員工憂無保障…發起集體訴訟

▲娃哈哈公主宗馥莉接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲娃哈哈公主宗馥莉接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國最大的食品飲料集團娃哈哈的多名前員工、在職員工近日指控，因為娃哈哈集團近期要求，員工重新簽署勞動合約、以較低價格回收員工持股會股權，日前已有數十名員工發起集體訴訟權益，並已進入司法程序，坐等法院正式受理。

據《金融界》報導，此次訴訟的導火線可追溯至2024年8月，娃哈哈集團開始要求，員工終止與集團的現有合同，轉而與宗馥莉掌舵的宏勝飲料集團簽訂新合同，此舉直接導致員工在娃哈哈集團享有的「乾股分紅」待遇被取消，引發員工對未來收入保障的深切擔憂。

天眼查數據顯示，杭州娃哈哈集團有限公司（以下簡稱「娃哈哈」）8月29日，完成了工商變更，宗慶后所持的29.4%股份全部轉讓給接班人宗馥莉，後者隨即出任娃哈哈的法定代表人、董事長及總經理，全面接手集團事務。這項變動標誌著宗馥莉正式成為娃哈哈的掌舵人。

宗馥莉的接班之路並非一帆風順，自今年2月宗慶後過世後，宗馥莉雖被視為娃哈哈的接班人，但其接班過程卻充滿波折。陸網7月流傳一封宗馥莉的「辭職函」更是將娃哈哈內部的權力鬥爭，推向公眾視野。然而，一週後，娃哈哈集團發佈公告，宣布宗馥莉重新回歸，並擔任要職，這一事件最終得以平息。

▲▼娃哈哈知名產品AD鈣奶。（圖／CFP）

▲娃哈哈知名產品AD鈣奶。（圖／CFP）

隨著宗馥莉的全面掌舵，娃哈哈集團的管理層實現了大換血，老一輩創業元老的退出，與新一代管理團隊的加入，標誌著娃哈哈正式進入宗馥莉時代。然而，這項變動也引發了員工的強烈反應，尤其是合約與股權調整的問題，直接導致了員工集體訴訟的發生。

宗馥莉全面接管娃哈哈後面臨諸多挑戰。娃哈哈營收自2013年巔峰的783億元（人民幣，下同）下滑至2023年的500億元左右。在業務方面，宗馥莉提出要在市場、產品和健康方面全面佈局和聚焦，上半年已採取重構線下渠道、推新品等舉措，並取得一定成效，如京東超市數據顯示，娃哈哈上半年銷量成長4倍。然而，娃哈哈仍需孵化符合年輕人消費偏好的新大單品，且其優勢陣地正被競爭對手蠶食。

在飲用水市場，農夫山泉推出新品攪動賽道，與娃哈哈形成競爭；在AD鈣奶市場，樂百氏復出動作頻頻，劍指該市場。此外，娃哈哈在業務端的最新發力方向是線下通路。

線下通路是飲料業制勝關鍵，但娃哈哈先前對冰櫃投放較為謹慎，如今這一情況在宗馥莉時代有所改變。娃哈哈官網 8月30日發布 ，冰櫃維保及市場投放需求招標公告，涉及大量冰櫃的維保和招標。

ET快訊
拍桌！他怒嗆小草敢出來嗎　「要你們上街頭藉口一大堆」
誤發2倍薪水！　還有40多萬未追回
LINE「15款免費貼圖」來了！最久能用到年底
Joeman「騙出車手面交」！逮人畫面曝　網嚇：企劃太猛
獨／國5隧道前「工作車衝出路肩」險撞　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

股價上漲4.9%！　特斯拉預計2025年第1季「在中國推出FSD」

娃哈哈取消乾股分紅、轉簽合約！　員工憂無保障…發起集體訴訟

台商深耕大西北20年　見證寧夏「沙塵暴肆虐」到新能源產業興盛

1歲娃學走路摔倒…竟「中風」！　家長崩潰：奶都餵不進去

中國經濟恐重蹈「蘇聯」覆轍　經濟學人：強力管控資訊

糾纏不休！強颱「魔羯」將3次登陸中國　廣西急停班停課

首屆台閩港澳「同心盃」登場　最強籃球隊場上廝殺「以球會友」

強颱「魔羯」風力超12級登海南　 2陸記者站不穩在狂風中緊抱

假吃麵真吃雞！　情侶「麵店公然口愛」低頭狂吸

必看！寧夏博物館3大鎮館之寶　胡人陶俑「捶我小胸胸」跟著爆紅

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

股價上漲4.9%！　特斯拉預計2025年第1季「在中國推出FSD」

娃哈哈取消乾股分紅、轉簽合約！　員工憂無保障…發起集體訴訟

台商深耕大西北20年　見證寧夏「沙塵暴肆虐」到新能源產業興盛

1歲娃學走路摔倒…竟「中風」！　家長崩潰：奶都餵不進去

中國經濟恐重蹈「蘇聯」覆轍　經濟學人：強力管控資訊

糾纏不休！強颱「魔羯」將3次登陸中國　廣西急停班停課

首屆台閩港澳「同心盃」登場　最強籃球隊場上廝殺「以球會友」

強颱「魔羯」風力超12級登海南　 2陸記者站不穩在狂風中緊抱

假吃麵真吃雞！　情侶「麵店公然口愛」低頭狂吸

必看！寧夏博物館3大鎮館之寶　胡人陶俑「捶我小胸胸」跟著爆紅

嘻小瓜韓國搭小黃「被收3倍車資」！　不爽大罵：為什麼不老實賺錢？

被法國媒體叫「魔鬼」柯瑞笑了　聽到詹皇「鼓勵」不習慣

才剛下機！澳洲男暈倒峇里島機場「送醫不治」　近3周已4人丟命

林逸欣爆突罹眼疾痛哭：看不到了！　醫生診斷結果曝光

「黃龍義比較強」　林立轟破聯盟紀錄：天時地利人和

不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

傳伊朗首度向俄國「交付彈道飛彈」　白宮國安發言人：震驚

黃狗路霸躺路中間「沉浸抓癢」　網覺得眼熟「是嘎抓之舞」

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

假吃麵真吃雞　情侶「公然口愛」低頭狂吸

挖呀挖老師接班人！　坐地帶動唱

國台辦證實楊智淵遭判刑9年　

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

陸「最強秋颱」摩羯登陸海南文昌 衛星雲圖一度呈「骷髏現形」狀

謎中謎！誰建成108座神秘古塔

陸男童開學進教室一看「班導是親姑姑」瞬間石化 複雜情緒全都錄

女吃超市月餅「咬到牙齒」直呼太嚇人

1歲娃學走路摔倒…竟「中風」！

胡人陶俑「捶我小胸胸」爆紅

東森自然美亮相2024廣州美博會　

妹子晾衣服內褲被吹走！飛下樓掉他頭上

糾纏不休！強颱「魔羯」將3次登陸中國

陸電商「官方嚴選」純棉棉被熱銷2百萬件 送驗一查「86％聚脂纖維」

更多熱門

相關新聞

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

陸媒證券時報昨日報導，娃哈哈集團已正式更新工商變更，由42歲的宗馥莉出任杭州娃哈哈集團有限公司董事長兼總經理，並接手宗慶後的持股。

娃哈哈內鬥！宗馥莉遭親叔叔批「剛易折」

娃哈哈內鬥！宗馥莉遭親叔叔批「剛易折」

接班不到半年遭股東質疑？瘋傳宗馥莉辭去娃哈哈職務

接班不到半年遭股東質疑？瘋傳宗馥莉辭去娃哈哈職務

「行業老兵」宗馥莉父喪後首露面 接棒飲料王國自稱企業經營新將

「行業老兵」宗馥莉父喪後首露面 接棒飲料王國自稱企業經營新將

娃哈哈公主宗馥莉接班！42歲至今單身

娃哈哈公主宗馥莉接班！42歲至今單身

關鍵字：

娃哈哈宗馥莉員工訴訟AD鈣奶宗慶后

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

泌尿科醫師

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面