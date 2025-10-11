宗馥莉辭去娃哈哈董事長職位！將經營自有品牌「娃小宗」

▲娃哈哈公主宗馥莉已辭去董座職位。（圖／翻攝娃哈哈）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸飲料大廠娃哈哈11日證實，公司董事長宗馥莉已於9月12日正式向辭去法定代表人、董事及董事長職務。

根據陸媒報導，消息人士透露，宗馥莉此次辭職，是因為娃哈哈商標使用「不合規」，她也決定經營自有品牌「娃小宗」。

此前，一份《關於開展2026銷售年度經銷商溝通工作的通知》顯示，自娃哈哈集團創辦人宗慶後離世後，公司一直努力推進解決各項歷史相關遺留問題，為維護「娃哈哈」品牌使用的合規性，公司決定從2026年新的銷售年度起，更換使用新品牌「娃小宗」。

▼娃哈哈經典產品AD鈣奶。（圖／CFP）



該通知也透露了更換品牌的深層原因，「因複雜的歷史相關問題不能在近期得到有效地解決，導致公司經營始終暴露在相關法律風險之下。因此，我們不得不做出以上的安排，在現行股權架構下，『娃哈哈』商標的使用，須獲得娃哈哈集團全體股東的一致同意，否則任何一方均無權使用。」

分析認為，宗馥莉放棄娃哈哈集團治理權，可徹底擺脫第一大股東與原有體系的制約，全力運作自有品牌「娃小宗」。「娃小宗」品牌歸屬宏勝旗下，無需受制於娃哈哈集團股東會，相當於為宗馥莉掌控的關聯企業開闢了獨立戰場。

宗馥莉是娃哈哈集團創辦人宗慶後之女，高中就赴美留學，專業為國際貿易，2005年回國並進入娃哈哈集團，開始參與管理階層的工作。

▼娃哈哈集團創辦人宗慶後。（圖／CFP）

