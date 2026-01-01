　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東跨年太猛「華語樂壇誰能打贏阿妹？」　PTT指2點：根本無敵

▲▼台東跨年演唱會。（圖／台東縣政府提供）

▲台東跨年演唱會。（圖，下同／台東縣政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜強勢回歸故鄉台東，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」壓軸登場，一現身便引爆全場氣氛，嗨唱一個半小時，網友直呼「精彩到不想關電視！」就有網友好奇，台東今年卡司超強，壓軸還有阿妹，歷年有比這場還猛的嗎？掀起網友熱論。

網友好奇「華語樂壇有人打得贏阿妹嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，「這是可以免費看的嗎？」這是他印象中最強的一次跨年晚會，「記憶中沒有任何一場跨完年還讓我繼續看繼續聽的，前面卡司已經夠強了，現在一點多了阿妹還在唱…歷年有比這場強的嗎？」另外也有網友發文，「華語流行樂圈有人打得贏阿妹嗎？」

底下網友紛紛表示，「阿妹狀態有夠好的，神扯」、「快54歲了，狀態還這麼巔峰」、「超猛，沒有要停的意思，而且每首都誠意滿滿」、「看到都想斗內了」、「台東如果有開斗內，我真的會斗」、「持續輸出中，看不到停的跡象」、「完全沒廣告，沒在休息的」、「本來以為A-Lin已經很猛，阿妹直接一路飆下去」。

網友分析，阿妹無論快歌還是慢歌都堪稱「最頂」，而且超會帶動氣氛，「阿妹強在快歌慢歌都是最頂，男女都找不到跟她媲美的」、「唱現場我覺得妹神應該是無敵」、「阿妹歌路太廣了」、「妹神不管是高興，還是悲傷的歌曲都能渲染全場」、「舞台魅力和帶動氣氛的能力，絕對是妹神」。

也有網友點名其他歌手，「巔峰周董勉強一戰」、「就杰倫吧，但現場阿妹應該會贏」、「認真回：林俊傑跟王力宏」、「伍佰也可以」、「我覺得蔡依林可以」、「看完台東跨年，A-Lin很可以」、「我老爸說巔峰的伍佰很強，我是沒聽過就」、「張學友應該可以，快慢都行，現場也頂」、「陳奕迅現場超好聽」、「其實動力火車也是很強，氣氛也很會帶」。

▲▼ 張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

▲▼ A-Lin台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

【A-Lin初戀地點爆紅】現任房客驚喊：不是我啦！XD

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

更多熱門

相關新聞

台北跨年「傳奇女團」登場　老粉感動哭：時代的眼淚

台北跨年「傳奇女團」登場　老粉感動哭：時代的眼淚

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今年重頭戲絕對是韓國傳奇女團「KARA」，五人睽違12年再次合體來台開唱，即便外面下著雨，仍吸引不少粉絲到場支持，有網友在家收看轉播，忍不住激動喊「要發瘋了，根本逼哭老韓粉」，並感嘆這場跨年演出不只誠意滿滿，更是「時代的眼淚」。

縣長被趕下台！阿妹跨年「MVP絕對是她」超醉茫

縣長被趕下台！阿妹跨年「MVP絕對是她」超醉茫

「阿妹不放過我」一票人盯直播炸鍋：想睡了

「阿妹不放過我」一票人盯直播炸鍋：想睡了

跨年晚會伸狼爪！亂摸2女子屁股噁男被逮

跨年晚會伸狼爪！亂摸2女子屁股噁男被逮

台南跨年晚會網紅又鬧事　市府說話了

台南跨年晚會網紅又鬧事　市府說話了

關鍵字：

張惠妹台東跨年阿妹演唱華語樂壇跨年晚會

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面