台東跨年太猛「華語樂壇誰能打贏阿妹？」　PTT指2點：根本無敵

▲台東跨年演唱會。（圖，下同／台東縣政府提供）



記者施怡妏／綜合報導

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜強勢回歸故鄉台東，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」壓軸登場，一現身便引爆全場氣氛，嗨唱一個半小時，網友直呼「精彩到不想關電視！」就有網友好奇，台東今年卡司超強，壓軸還有阿妹，歷年有比這場還猛的嗎？掀起網友熱論。

網友好奇「華語樂壇有人打得贏阿妹嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，「這是可以免費看的嗎？」這是他印象中最強的一次跨年晚會，「記憶中沒有任何一場跨完年還讓我繼續看繼續聽的，前面卡司已經夠強了，現在一點多了阿妹還在唱…歷年有比這場強的嗎？」另外也有網友發文，「華語流行樂圈有人打得贏阿妹嗎？」

底下網友紛紛表示，「阿妹狀態有夠好的，神扯」、「快54歲了，狀態還這麼巔峰」、「超猛，沒有要停的意思，而且每首都誠意滿滿」、「看到都想斗內了」、「台東如果有開斗內，我真的會斗」、「持續輸出中，看不到停的跡象」、「完全沒廣告，沒在休息的」、「本來以為A-Lin已經很猛，阿妹直接一路飆下去」。

網友分析，阿妹無論快歌還是慢歌都堪稱「最頂」，而且超會帶動氣氛，「阿妹強在快歌慢歌都是最頂，男女都找不到跟她媲美的」、「唱現場我覺得妹神應該是無敵」、「阿妹歌路太廣了」、「妹神不管是高興，還是悲傷的歌曲都能渲染全場」、「舞台魅力和帶動氣氛的能力，絕對是妹神」。

也有網友點名其他歌手，「巔峰周董勉強一戰」、「就杰倫吧，但現場阿妹應該會贏」、「認真回：林俊傑跟王力宏」、「伍佰也可以」、「我覺得蔡依林可以」、「看完台東跨年，A-Lin很可以」、「我老爸說巔峰的伍佰很強，我是沒聽過就」、「張學友應該可以，快慢都行，現場也頂」、「陳奕迅現場超好聽」、「其實動力火車也是很強，氣氛也很會帶」。