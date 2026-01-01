新北好茶日本鍍金　世界綠茶大賽獲獎數全國之冠

▲新北茶農獲得日本「2025世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑再傳捷報，以多款特色茶品在日本2025年世界綠茶大賽中脫穎而出，勇奪2座「最高金賞」及1座「金賞獎」，獲獎數量居全國之冠。2025年12月31日於市政會議獻獎，由侯友宜市長親自肯定茶農們結合傳統製茶工藝與現代創意，成功擦亮新北各茶區品牌，讓臺灣特色茶再次站上國際舞台。

日本「世界綠茶大賽」自2007年起由日本靜岡縣世界綠茶協會主辦，被譽為茶界的「奧斯卡」，評選標準除茶湯滋味與香氣外，也涵蓋產品理念、包裝設計及市場價值。2025年賽事共吸引日本、台灣、韓國等5國、194件茶品參賽，新北茶農表現亮眼，其中坪林區祥順茶行「祥順·春韻包種」與深坑區茶農蔡金財的「清代烏龍茶」雙雙榮獲最高榮譽「最高金賞」，三峽區大埔製茶廠推出的「椿月茶語」則奪得「金賞獎」，再度締造新北茶業佳績。

▲三峽區大埔製茶廠第三代陳宣和（右）與姜慧姿（左）夫婦聯手研發「椿月茶語」，以橙茶與包種茶結合新北市花-山茶花的靈感設計，獲得日本2025世界綠茶大賽「金賞獎」獎項。

侯友宜表示，新北茶農不僅累積13座全國製茶冠軍的深厚實力，更積極透過品牌經營與創新包裝提升競爭力。市府未來將持續攜手茶農推動品牌行銷與青年返鄉，朝國際精品化目標邁進，讓新北好茶被世界看見。

榮獲最高金賞的「祥順·春韻包種」，包裝延續清代包種茶以毛邊紙包裹的傳統，改以蜂巢牛皮紙設計，兼具懷舊美感與環保防護功能；茶湯則散發高雅梔子花香，深獲評審青睞。祥順茶行目前由第三代蔡國祥、柯天姿夫婦與第四代蔡佩芹共同經營，年產包種茶與紅茶約3,000台斤。

▲坪林區祥順茶行第三代蔡國祥（中）、柯天姿（右）夫婦攜手第四代蔡佩芹（左）共同經營，結合包種茶及懷舊復古美學設計，以「祥順・春韻包種」獲得日本2025世界綠茶大賽「最高金賞獎」獎項。

27歲的蔡佩芹返鄉近2年，除投入坪林青年茶業發展協會與同儕交流外，也透過社群短影音分享茶季生活，並建置線上銷售通路，為老茶行注入新活力。她表示，此次奪得最高金賞的作品，是家族共同討論、集思廣益的成果，期許未來持續精進製茶技術，傳承家族茶香。

同樣獲得最高金賞的深坑茶農蔡金財，自14歲起習茶，30多年來守護家族120年的茶園。他以清代移植的青心烏龍茶樹製作包種茶，透過提高發酵度，呈現金黃色茶湯與清苦回甘的香氣，並以台灣麻竹筒包裝，展現自然樸實的台灣意象，繼前屆得獎後再度奪冠。

此外，三峽大埔製茶廠以「椿月茶語」獲得金賞，禮盒設計靈感源自新北市花山茶花（日文稱「椿」），內含臺灣橙茶與包種茶兩款特色茶品，象徵「成功包中」的祝福寓意。其中橙茶採用茶改場2024年新興製程，茶湯呈橙紅色並帶有圓潤果香，預計於2026年1月下旬正式上市，持續為新北茶業寫下嶄新篇章。

▲深坑區茶農蔡金財傳承家族延續120年茶園，結合烏龍茶與臺灣特色意象設計，以「清代烏龍茶」獲得日本2025世界綠茶大賽「最高金賞獎」獎項。