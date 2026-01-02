桃園工人「0保護」跨年夜走10樓高吊臂　空中搖晃恐怖畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區大興西路三段一處興建中工程，上月31日上午被網友目擊，一名工人頭戴安全帽在高約10層樓吊臂上漫步，身上竟沒有任何護具，每一步都必須小心翼翼，猶如走在鋼索上，讓路人看得都心驚膽心驚膽顫。桃園市勞動檢查處表示，當天接獲通報後立即派員到場實施勞動檢查，依違反職業安全衛生法相關規定，依法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰，並要求業者立即改善，以維護勞工職場安全。

▲桃園市桃園區大興西路三段一處工地，31日上午有網友目擊無護具工人在10層樓高吊臂上漫步，讓目擊者怵目驚心。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

這處位於桃園區大興西路三段處的一處興建中工地，31日上午有網友發現工地上方一處吊臂，一名無護具工人頭戴安全帽走在吊臂上，該吊臂距離地面約10層樓高度，工人每踏出一步都像在走高空鋼索般危險，讓目擊者無不心驚膽顫。

針對此案，市府勞動檢查處營造業科科長魏光甫指出，有關接獲桃園區某處工地於12月31日，有工人在未有防護設備在塔吊吊臂上行走案，本處接獲通報後立即派員實施勞動檢查，查證屬實，依職業安全衛生設施規則第281條規定：「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」。

勞檢處強調，將依違反職業安全衛生法相關規定，依法處罰業者新台幣3萬至30萬元罰鍰，並要求業者立即改善，以維護勞工職場安全。