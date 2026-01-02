　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園工人「0保護」跨年夜走10樓高吊臂　空中搖晃恐怖畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區大興西路三段一處興建中工程，上月31日上午被網友目擊，一名工人頭戴安全帽在高約10層樓吊臂上漫步，身上竟沒有任何護具，每一步都必須小心翼翼，猶如走在鋼索上，讓路人看得都心驚膽心驚膽顫。桃園市勞動檢查處表示，當天接獲通報後立即派員到場實施勞動檢查，依違反職業安全衛生法相關規定，依法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰，並要求業者立即改善，以維護勞工職場安全。

▲桃園市桃園區大興西路三段一處工地，31日上午有網友目擊無護具工人在10層樓高吊臂上漫步，讓目擊者怵目驚心。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市桃園區大興西路三段一處工地，31日上午有網友目擊無護具工人在10層樓高吊臂上漫步，讓目擊者怵目驚心。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

這處位於桃園區大興西路三段處的一處興建中工地，31日上午有網友發現工地上方一處吊臂，一名無護具工人頭戴安全帽走在吊臂上，該吊臂距離地面約10層樓高度，工人每踏出一步都像在走高空鋼索般危險，讓目擊者無不心驚膽顫。

針對此案，市府勞動檢查處營造業科科長魏光甫指出，有關接獲桃園區某處工地於12月31日，有工人在未有防護設備在塔吊吊臂上行走案，本處接獲通報後立即派員實施勞動檢查，查證屬實，依職業安全衛生設施規則第281條規定：「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」。

勞檢處強調，將依違反職業安全衛生法相關規定，依法處罰業者新台幣3萬至30萬元罰鍰，並要求業者立即改善，以維護勞工職場安全。

會影響就學就業！留學生出國拒返台當兵　「報病號」仍被起訴

貪污案還在審！法院裁定鄭文燦延長限制出境、出海8個月

浮報員工薪資賺差額！買私人物品也報帳　女課長涉侵占69萬下場曝

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

新北市淡水區紅毛城前1日清晨發生一起死亡車禍！一名56歲毛姓清潔隊員騎車上班途中，遭24歲嚴姓男子酒駕撞死，而嚴男肇事後竟還前往桃園機場試圖逃到國外，但因忘記帶護照才沒有成功出境。檢警2日針對毛男遺體進行相驗，只見毛男哥哥心情低落現身，而嚴男因遭收押，由嚴男弟弟現身。

載女兒+2幼孫「貼牆出事」　撞斷消防栓水柱衝天

婦人過馬路挨撞　命危送醫不治

