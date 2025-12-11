　
公館圓環拆除「通勤多25分鐘」？北市公布尖峰數據：只差幾十秒

▲公館圓環拆除後第二個上班日，湧入大量通勤車潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲有網友抱怨，公館圓環拆除後害通勤時間暴增。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市公館圓環與地下公車道拆除後，有網友在Threads抱怨通勤時間從25分鐘暴增至50分鐘，引發不少上班族共鳴。對此，台北市交通局公共運輸處出面澄清，強調相關說法「並非事實」，並公布實際監測數據駁斥通勤時間「翻倍」的說法。

該名網友先前聲稱，早上7點39分上車後一路經過17個站牌，直到8點29分才抵達台電大樓站，痛批「永遠回不去了」。然而，公運處指出，當事人已公開回應原報導與實際情況不符，且根據公車動態資訊系統資料，12月9日羅斯福路—基隆路改為正交路口後的通行時間，與圓環拆除前相比差異不大。

▲公館圓環拆除後第二個上班日，湧入大量通勤車潮。（圖／記者林敬旻攝）

公運處公布數據顯示，9日上午尖峰時段（7–9時），師大分部至捷運公館站旅行時間為2分25秒，比9月拆除前的1分50秒僅多35秒；捷運景美站至捷運公館站則為8分57秒，比拆除前多43秒，皆未出現外傳「多25分鐘」的誇張狀況。

公運處強調，羅斯福路主線公車行駛效率仍屬穩定，不存在通勤時間大幅增加的情形。市府後續也將持續監控羅斯福路主線及周邊支線的車流變化，並與捷運工程單位協調木柵路施工期間的交通紓解措施，盼維持通勤族權益。

