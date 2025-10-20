快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

▲北市府啟動疏散門及越堤道路只出不進，也開放部分路段紅黃線停車。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

受到風神颱風與東北季風共伴效應，雙北降雨量驚人，台北市交通局今（20日）表示，因應中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路自10月20日17時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自10月20日17時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。交通局提醒，停放於堤外之車輛請儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。

開放停車範圍：

一、松山區

(一)濱江街(大佳國小以東)。

(二)撫遠街(塔悠路至濱江街)。

(三)塔悠路(民權東路至撫遠街)。

(四)三民路(民權東路至健康路)以東、塔悠路(民權東路至健康路)以西、民權東路(不含)(塔悠路至三民路)以南、健康路(三民路至塔悠路)以北區域。

二、中山區：基湖路(堤頂路至樂群一路)：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區

(一)中正路(通河西街至環河北路)(不含)以北區域範圍。

(二)承德路4段、5段(承德橋至基河路)以西區域範圍。

(三)重慶北路4段﹝中正路(不含)以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

四、萬華區：康定路以西、萬大路(艋舺大道至西藏路)以西、西藏路(萬大路至中華路)以南、中華路2段(西藏路至水源路)以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路(不含)、環河南路1、3段(不含)、環河南路2段(不含環河南路3段至西藏路)、環河快速道路(不含)、萬大路(不含西藏路至新3號疏散門（華中疏散門）、含萬大路488號至504號前道路(雙號側))】

五、大同區：涼州街(環河北路至延平北路)以南、市民大道(不含)(環河北路至延平北路)以北、延平北路(市民大道至涼州街)以西、環河北路(市民大道至涼州街) (僅開放東側-南往北方向)以東之區域範圍。

交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口一定範圍內、公車站一定範圍內、消防栓一定範圍內、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，交通局將另外通知。除10月20日17時起開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，臺北大眾捷運股份有限公司木柵機廠附設停車場配合於10月19日起開放停車，詳各場所管理機關（構）公告。

配合北市實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，對未自行移車之大型車處新臺幣4,800元罰鍰、小型車處新臺幣2,400元罰鍰、機車處新臺幣1,800元罰鍰。經本府代為拖吊移置堤內之車輛，除罰鍰外需繳納移置費及保管費：大型車移置費3,000元、保管費250元/半日；小型車移置費900元、保管費100元/半日；機車移置費200元、保管費25元/半日。