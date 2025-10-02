YouBike昨晚大當機影響2萬人！　北市交通局開罰微笑單車10萬元

▲Youbike昨晚傳出系統異常。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市1日晚間YouBike出現異常，許多民眾無法借車也無法還車，由於適逢下班時間，讓不少通勤民眾哀號。微笑單車公司說明，此次事件影響逾2萬名使用者，深感抱歉；台北市交通局也表示，將處最重罰10萬元。

北市昨晚發生YouBike大規模系統故障，民眾詢問內湖YouBike服務站，對方表示確實發生大規模系統故障，正在排除中；北市交通局表示，北北桃YouBike確實發生故障情形，可以還車但無法借車，狀況仍未排除，故障原因正在調查中。

微笑單車公司發言人林苑毓今在交通局記者會上表示，昨天晚間6時34分發現後台主機連線異常，造成雙北及桃園場站無法租借使用，晚間7時許陸續修復，但系統仍不穩定，直到凌晨0時36分才恢復正常。

林苑毓說明，經工程師追查，此次系統異常事件源自於9月27日針對車機自檢機制的更新版本，發現租借資料異常時，會反覆重新比對，昨天因此造成系統瞬間流量爆增，影響北北桃分區的場站租借。

林苑毓估，此次事件影響台北市逾2萬名用戶，對於造成不便非常抱歉，若民眾因昨天事件導致有款項問題，都可以跟客服聯繫，將從寬處理；北市交通局則說，針對YouBike系統大當機一事，已經發函給微笑單車公司，依照合約規範採最重罰款10萬元。