北北桃YouBike大當機　顏若芳要求：依約裁罰、協調補償方案

▲雙北YouBike大當機。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市今（1日）晚間傳出YouBike站點全線故障，無法借車也無法還車，由於適逢下班時間，讓不少利用YouBike通勤的人哀號。對此，北市議員顏若芳說，此狀況對下班通勤交通雪上加霜，她已要求北市依約裁罰並協調使用者補償方案。

北市傳出發生YouBike大規模系統故障，民眾詢問內湖YouBike服務站，對方表示確實發生大規模系統故障，正在排除中。有民眾擔心還車無法刷退，即使螢幕顯示「還車成功」，但YouBike系統仍沒有還車紀錄，只好趕緊先拍照自保。北市交通局表示，目前北北桃YouBike確實發生故障情形，可以還車但無法借車，狀況仍未排除，故障原因正在調查中。

顏若芳說，YouBike在今晚18點40分的高峰通勤時間大當機，至今已逾1個小時仍在調查肇因中，且尚未修復，嚴重影響會員及市民權益。事實上，這已經不是YouBike第一次當機了，去年5月20日、6月11日也曾發生嚴重當機事故，然經查，2016年同樣發生大當機時，YouBike就曾對會員祭出一定日期內1個小時的免費補償方案。

顏若芳表示，他已要求，北市府除應依約裁罰YouBike公司，也應盤點近年YouBike系統當機情形，訂定更嚴格的使用者保障機制，同時，針對今晚的跨縣市大當機，更要要求YouBike公司提出免費時數延長方案，以作為對會員及使用者的補償。

顏若芳說，口口聲聲說重視交通安全、大眾運輸的台北市政府，不應連基本的服務品質都無法保障，應銘記這次的教訓、從嚴處理，避免類似情事再度發生。