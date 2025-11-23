TWICE、伍佰都來！高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

▲TWICE演唱會5.5萬人入場，場內外即時人數曾達6.8萬人。（圖／Live Nation Taiwan提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄這週末（22、23日）迎來多場巨星級演唱會，除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，伍佰、孫淑媚則在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手開唱，吸引大量歌迷參與。高雄捷運表示，昨(22)日捷運運量達35萬人次，達全年度最高運量，今日世運主場館、高雄巨蛋仍有演唱會，呼籲歌迷多利用大眾交通運具。

TWICE出道十年首次來台開唱，ONCE無不感動，高雄捷運公司統計，22日捷運全線運量突破35萬人次、輕軌5.4萬人次；捷運運量再度突破全年度最高，也是歷來單日運量第9名，前8名都是跨年或農曆年間。

▲TWICE出道十年首度來台，不少粉絲都來支持台灣女兒周子瑜。（圖／記者許宥孺翻攝）



昨日世運主場館、高雄巨蛋、海音館、衛武營國家藝術中心4大演唱會場地齊發，場館都位於大眾運輸場站周邊，捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能，捷運世運站、巨蛋站、衛武營站及輕軌真愛碼頭站散場狀況均順暢。

這次TWICE演唱會採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置（5萬5000人)，交通局統計，場內外即時人數曾達6.8萬人，因此除了安排散場接駁車往返高鐵左營站/臺鐵新左營車站接駁車分流人潮，全日累積疏運突破1萬人次，主辦單位也安排返鄉專車協助疏運外縣市加速散場效率。

▲▼交通局呼籲，演唱會散場多利用捷運、接駁車。（圖／記者許宥孺翻攝）



交通局分析，TWICE粉絲族群19歲以下超過30%，預期臨停接送車輛多，警察局已在世運主場館周邊軍校路、海功路派遣優勢警力驅離違停接送車輛，軍校路、海功路等周邊路段禁止臨停接送，將加強取締，呼籲歌迷「搭捷運、不開車、少騎車」，如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送。

高鐵將於今日加開22:20北上1698車次、22:35北上1296車次及22:45北上1280車次列車，而台鐵也會加開北上列車，詳細列車及購票資訊，請至台鐵網頁及台灣高鐵網頁查詢。