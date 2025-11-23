　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

TWICE、伍佰都來！高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

▲▼TWICE世運高清官方照出爐！壯觀煙火現場曝　娜璉繁中： 。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲TWICE演唱會5.5萬人入場，場內外即時人數曾達6.8萬人。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄這週末（22、23日）迎來多場巨星級演唱會，除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，伍佰、孫淑媚則在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手開唱，吸引大量歌迷參與。高雄捷運表示，昨(22)日捷運運量達35萬人次，達全年度最高運量，今日世運主場館、高雄巨蛋仍有演唱會，呼籲歌迷多利用大眾交通運具。

TWICE出道十年首次來台開唱，ONCE無不感動，高雄捷運公司統計，22日捷運全線運量突破35萬人次、輕軌5.4萬人次；捷運運量再度突破全年度最高，也是歷來單日運量第9名，前8名都是跨年或農曆年間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼TWICE演唱會散場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲TWICE出道十年首度來台，不少粉絲都來支持台灣女兒周子瑜。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨日世運主場館、高雄巨蛋、海音館、衛武營國家藝術中心4大演唱會場地齊發，場館都位於大眾運輸場站周邊，捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能，捷運世運站、巨蛋站、衛武營站及輕軌真愛碼頭站散場狀況均順暢。

這次TWICE演唱會採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置（5萬5000人)，交通局統計，場內外即時人數曾達6.8萬人，因此除了安排散場接駁車往返高鐵左營站/臺鐵新左營車站接駁車分流人潮，全日累積疏運突破1萬人次，主辦單位也安排返鄉專車協助疏運外縣市加速散場效率。

▲▼TWICE演唱會散場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼交通局呼籲，演唱會散場多利用捷運、接駁車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼TWICE演唱會散場。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通局分析，TWICE粉絲族群19歲以下超過30%，預期臨停接送車輛多，警察局已在世運主場館周邊軍校路、海功路派遣優勢警力驅離違停接送車輛，軍校路、海功路等周邊路段禁止臨停接送，將加強取締，呼籲歌迷「搭捷運、不開車、少騎車」，如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送。

高鐵將於今日加開22:20北上1698車次、22:35北上1296車次及22:45北上1280車次列車，而台鐵也會加開北上列車，詳細列車及購票資訊，請至台鐵網頁台灣高鐵網頁查詢。

11/21 全台詐欺最新數據

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應
未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」
豐原驚傳隨機攻擊！持美工刀抓女頭髮喊要殺人
基隆翁引燃爆裂物亡！侄子到場陪同相驗
全球「最嚮往旅遊國家」出爐！睽違10年奪回冠軍

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網紅喊「孕婦不能吃燒烤」差點流產！蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

與男友入住！「她傻眼1狀況」半夜3點逼退房　網吵翻：第一次聽到

台灣怪現象！蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

TWICE、伍佰都來！高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

勸導4次！下課被學生踹「我能告他嗎」　立委收老師訊息：令人難過

獨／毒針刺進眼皮！OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　右眼腫成麵龜

八方雲集「鍋貼有色階卡」驚呆10萬人　留言炸鍋：想客製焦度

真的有長壽基因！醫曝「3招」」讓身體延緩老化　生活節律是關鍵

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　毒針刺進眼皮！

OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　毒針刺進眼皮！

蜜蜂蜇人時有耳聞，但扎到眼睛可就嚴重。高雄一名OL下班騎車回家，突然感覺右眼爆痛張不開，脫下安全帽時發現，竟發現一隻死掉的蜜蜂，就診時最佳矯正視力只剩0.7。好在蜜蜂僅蜇傷上眼瞼，造成蜂窩性組織炎，經取出螫針後、配合藥物治療，5天後回診檢查，視力已恢復且能轉動眼球。

孫淑媚激辣戰袍掀暴動！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了

孫淑媚激辣戰袍掀暴動！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了

綠營當年沒挺周子瑜？　蔡英文勝選夜名句：沒人須為自己認同道歉

綠營當年沒挺周子瑜？　蔡英文勝選夜名句：沒人須為自己認同道歉

TWICE子瑜優雅蛻變小女人！

TWICE子瑜優雅蛻變小女人！

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效

高雄高雄捷運TWICE伍佰孫淑媚周子瑜交通局世運主場館高雄巨蛋

