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兒童黏土或藏致敏防腐劑　港消委會查2款中國製高於歐盟標準

▲香港消委會抽查市面上流通的兒童黏土泥膠，有三款致敏成分偏高。（圖／香港01）

▲香港消委會抽查市面上流通的兒童黏土泥膠，有三款致敏成分偏高。（圖／香港01）

文／香港01

不少家長訓練小朋友創造力及手部肌肉，都會購買泥膠及黏土玩具，不過這些玩具可能有安全風險。香港消委會測試市面上15款泥膠及黏土玩具，發現3款樣本含有可致敏防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限。

包括產自中國內地「Creation Nation」的小麥泥膠、產自中國內地的「 三麗鷗」及產自日本的「Padico」黏土。其中，Creation Nation的樣本、致敏防腐劑檢出量更高於上限的10倍。

▲香港消委會抽查市面上流通的兒童黏土泥膠，有三款致敏成分偏高。（圖／香港01）

▲大陸生產的「三麗鷗」黏土。（圖／香港01）

香港消委會今（16）日發表第584期《選擇》月刊，在不同零售點購入15款泥膠或黏土玩具樣本測試，包括6款小麥泥膠、3款米泥膠及6款黏土樣本，售價由12元至128元（港元，下同）。發現3款樣本含可致敏防腐劑，含量介乎3.1毫克至 8.5毫克，遠高於歐盟標準；3款分別是產地在中國內地的「Creation Nation」小麥泥膠、「 三麗鷗」黏土和產地日本的「Padico」黏土。

香港消委會提醒，致敏防腐劑可能令兒童及個別人士出現皮膚過敏反應，其中一種致敏防腐劑MIT更被美國接觸性皮膚炎協會列為2013年度致敏物質。

消委會指，使用泥膠和黏土玩具時，兒童雙手會直接與產品接觸，若玩樂後未有徹底清潔雙手，兒童可能會誤服殘留在手部及指甲上的泥膠和黏土，對玩具的安全及衛生程度值得關注。

▲香港消委會抽查市面上流通的兒童黏土泥膠，有三款致敏成分偏高。（圖／香港01）

▲大陸廠商Creation Nation。（圖／香港01）

廠商Creation Nation回應稱，現時香港未有限制玩具的可致敏防腐劑含量，其產品完全符合本地玩具安全要求及公司內部要求，公司又稱，其獨立實驗室的測試報告顯示產品符合本地要求，兒童可以安全使用；而產品在市場上銷售了數年時間，期間未有發現任何問題。

根據消委會資料，香港海關表示，一般在香港供應的玩具受《玩具及兒童產品安全條例》等規管，根據條例，製造商、進口商及供應商在出售玩具時均符合條例定明的標準，就該三款玩具標準，海關表示會研究和了解相關檢測報告，並將作出適切跟進行動。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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