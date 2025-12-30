現實版《許我耀眼》！陸正妹聘「短劇演員假扮父母」還網購假嫁妝

▲尹女。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北隨州一名鄭男日前指控，尹立肖（化名尹小迪）長期以虛構身分、假扮家庭背景、僱人冒充父母與哥哥等方式騙取信任，再藉懷孕、結婚、回門等名目索取財物，合計詐得89140元（人民幣，下同）。法院一審依詐騙罪判處尹女有期徒刑4年6個月，併科罰金20000元。

據《新京報》報導，受害人鄭浩東（化名）表示，2022年5月他在直播平台收到私訊，對方主動表示想認識，點進主頁後發現是一名外型亮眼、皮膚白皙的女子，自稱1994年出生，名叫尹小迪。雙方隨後每天通話聊天，兩個月後確立戀愛關係。交往初期，尹女即不斷強調自己家境殷實，父親是廳局級幹部，母親是模特兒，生活無虞。

▲尹女的假哥哥真實身分是一名直播主。（圖／翻攝自微博）

報導指出，2022年7月雙方在青島首次見面後不久，尹女單方面宣稱自己懷孕，後續又多次表示流產。期間她頻繁以「養胎」、「調養身體」、「看醫生」等理由向鄭男索取金錢。警方事後調查發現，相關懷孕與流產的檢查單據，多數為網購偽造文件。

2023年5月，鄭男在尹女青島住處發現一張身分證，照片為尹女本人，姓名卻是「尹立肖」，出生年份也改成1989年。面對質疑，尹女解釋稱，該證件是因早年開美容院涉違規，由父親找姐姐頂罪而來。鄭男無法接受這套說法，雙方一度鬧到派出所，警方確認該身分證件屬實。

據報導，為平息疑慮，尹女安排「父親」親自出面說明。2023年5月27日，鄭男與母親在武漢某商場休息區，見到一名自稱「尹父」的男子。對方談吐老練、神情從容，不僅主動道歉，還聲稱自己在武漢有政界人脈，未來不論孩子在哪生活，都能安排工作，成功讓鄭家母子卸下戒心。鄭男事後以「求婚」名義，替尹女購買一枚價值20000元的戒指。

▲▼尹女網購的「嫁妝」。（圖／翻攝自微博）

2024年初，尹女再次宣稱懷孕，邀請鄭男與其父母前往青島商談婚事。接待鄭家的，是一名說話直接、氣場強勢的「尹母」，一開口便質問男方為何第一次上門未給見面禮。雙方溝通後，鄭家支付10001元作為見面禮。鄭男母親回憶，對方說話風格與尹女極為相似，事後才得知，「尹母」其實是短劇演員，現場照著尹女即時給的「台詞」通話。

婚事推進期間，尹家又出現一名「哥哥」角色，自稱與尹家世交，頻頻勸說鄭男「負責」，並替「尹父」長期失聯找理由，稱其身分特殊、工作涉密。最終，雙方敲定2024年5月9日舉行婚禮。婚禮當天，「尹父」與「哥哥」均到場，因「高官家庭」身分，不少親友投以羨慕目光。

婚後，「哥哥」再度出面宣布，婚房婚車與40多萬元陪嫁均由女方負責，並要求鄭家將148000元聘金改以現金交付，理由是回門宴需「擺盤撐面子」。鄭男表示，回門青島後，不僅未見岳父岳母，該筆現金也不知去向。

▲結婚照片，由左至右三人分別為「假哥哥」、「假尹父」、尹小迪。。（圖／翻攝自微博）

回到隨州後，夫妻關係急轉直下。尹女先是將一張46萬元存款單與一條100克金條交給鄭男，稱是嫁妝，事後卻被發現全為假貨，金條甚至刮一下就掉色。進一步查證後，鄭男發現青島別墅為租屋，「父母」「哥哥」皆為冒充角色，隨即報警。

警方調查顯示，尹小迪真名尹立肖，1989年生，第二段婚姻仍在存續期間，近年以假懷孕、富家人設與多名男子交往詐財，屬重複性、計畫性行為。2024年8月，警方以涉嫌重婚、詐騙對其刑事拘留。

法院一審認定，尹立肖透過僱用短劇演員、情感主播扮演家人，構成詐騙行為，判刑並追繳不法所得。至於扮演「尹父」「尹母」的演員，均辯稱僅接演角色、不知涉及詐騙，未被追究刑責，「哥哥」扮演者另案處理。尹立肖不服判決提起上訴，全案進入二審程序。

▲▼陳偉霆、趙露思主演的《許我耀眼》。（圖／翻攝自微博）

該起案件曝光後，不少人直呼，如熱播劇《許我耀眼》走進現實，尹女聘人扮演假父母、偽造證件等騙婚手法與劇情如出一轍，令眾人吃驚不已。