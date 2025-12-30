　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

現實版《許我耀眼》！陸正妹聘「短劇演員假扮父母」還網購假嫁妝

▲尹女。（圖／翻攝自微博）

▲尹女。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北隨州一名鄭男日前指控，尹立肖（化名尹小迪）長期以虛構身分、假扮家庭背景、僱人冒充父母與哥哥等方式騙取信任，再藉懷孕、結婚、回門等名目索取財物，合計詐得89140元（人民幣，下同）。法院一審依詐騙罪判處尹女有期徒刑4年6個月，併科罰金20000元。

據《新京報》報導，受害人鄭浩東（化名）表示，2022年5月他在直播平台收到私訊，對方主動表示想認識，點進主頁後發現是一名外型亮眼、皮膚白皙的女子，自稱1994年出生，名叫尹小迪。雙方隨後每天通話聊天，兩個月後確立戀愛關係。交往初期，尹女即不斷強調自己家境殷實，父親是廳局級幹部，母親是模特兒，生活無虞。

▲尹女的假哥哥真實身分是一名直播主。（圖／翻攝自微博）

▲尹女的假哥哥真實身分是一名直播主。（圖／翻攝自微博）

報導指出，2022年7月雙方在青島首次見面後不久，尹女單方面宣稱自己懷孕，後續又多次表示流產。期間她頻繁以「養胎」、「調養身體」、「看醫生」等理由向鄭男索取金錢。警方事後調查發現，相關懷孕與流產的檢查單據，多數為網購偽造文件。

2023年5月，鄭男在尹女青島住處發現一張身分證，照片為尹女本人，姓名卻是「尹立肖」，出生年份也改成1989年。面對質疑，尹女解釋稱，該證件是因早年開美容院涉違規，由父親找姐姐頂罪而來。鄭男無法接受這套說法，雙方一度鬧到派出所，警方確認該身分證件屬實。

據報導，為平息疑慮，尹女安排「父親」親自出面說明。2023年5月27日，鄭男與母親在武漢某商場休息區，見到一名自稱「尹父」的男子。對方談吐老練、神情從容，不僅主動道歉，還聲稱自己在武漢有政界人脈，未來不論孩子在哪生活，都能安排工作，成功讓鄭家母子卸下戒心。鄭男事後以「求婚」名義，替尹女購買一枚價值20000元的戒指。

▲▼尹女網購的「嫁妝」。（圖／翻攝自微博）

▲▼尹女網購的「嫁妝」。（圖／翻攝自微博）

▲▼現實版《許我耀眼》！陸正妹聘短劇演員假扮父母。（圖／翻攝自微博）

2024年初，尹女再次宣稱懷孕，邀請鄭男與其父母前往青島商談婚事。接待鄭家的，是一名說話直接、氣場強勢的「尹母」，一開口便質問男方為何第一次上門未給見面禮。雙方溝通後，鄭家支付10001元作為見面禮。鄭男母親回憶，對方說話風格與尹女極為相似，事後才得知，「尹母」其實是短劇演員，現場照著尹女即時給的「台詞」通話。

婚事推進期間，尹家又出現一名「哥哥」角色，自稱與尹家世交，頻頻勸說鄭男「負責」，並替「尹父」長期失聯找理由，稱其身分特殊、工作涉密。最終，雙方敲定2024年5月9日舉行婚禮。婚禮當天，「尹父」與「哥哥」均到場，因「高官家庭」身分，不少親友投以羨慕目光。

婚後，「哥哥」再度出面宣布，婚房婚車與40多萬元陪嫁均由女方負責，並要求鄭家將148000元聘金改以現金交付，理由是回門宴需「擺盤撐面子」。鄭男表示，回門青島後，不僅未見岳父岳母，該筆現金也不知去向。

▲▼現實版《許我耀眼》！陸正妹聘短劇演員假扮父母。（圖／翻攝自微博）

▲結婚照片，由左至右三人分別為「假哥哥」、「假尹父」、尹小迪。。（圖／翻攝自微博）

回到隨州後，夫妻關係急轉直下。尹女先是將一張46萬元存款單與一條100克金條交給鄭男，稱是嫁妝，事後卻被發現全為假貨，金條甚至刮一下就掉色。進一步查證後，鄭男發現青島別墅為租屋，「父母」「哥哥」皆為冒充角色，隨即報警。

警方調查顯示，尹小迪真名尹立肖，1989年生，第二段婚姻仍在存續期間，近年以假懷孕、富家人設與多名男子交往詐財，屬重複性、計畫性行為。2024年8月，警方以涉嫌重婚、詐騙對其刑事拘留。

法院一審認定，尹立肖透過僱用短劇演員、情感主播扮演家人，構成詐騙行為，判刑並追繳不法所得。至於扮演「尹父」「尹母」的演員，均辯稱僅接演角色、不知涉及詐騙，未被追究刑責，「哥哥」扮演者另案處理。尹立肖不服判決提起上訴，全案進入二審程序。

▲▼陳偉霆、趙露思主演的《許我耀眼》。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳偉霆、趙露思主演的《許我耀眼》。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

該起案件曝光後，不少人直呼，如熱播劇《許我耀眼》走進現實，尹女聘人扮演假父母、偽造證件等騙婚手法與劇情如出一轍，令眾人吃驚不已。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

大陸熱門新聞

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

共軍無人機「俯瞰台北101」！　央視釋出畫面

解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

共軍又秀影片　戰機飛進台灣領空

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

陸海警再發海報　威脅攔截長榮貨輪

快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

福建海警「摘炮衣」！　陸官媒：處於臨戰狀態

19歲直播主揭內幕：下播要找大哥「做作業」

圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

共軍軍演範圍曝光！　劍指101「隨時到台北」

黃牛不玩了！泡泡瑪特「5折甩賣」

軍演針對誰？　陸國防部發言人4度提「外部勢力」

解放軍貼AI影片　暗示攻台是無人化作戰

更多熱門

相關新聞

習慣睡覺充手機！女子遭爆炸充電器火吻毀容

習慣睡覺充手機！女子遭爆炸充電器火吻毀容

中國湖北近日發生一起嚴重居家意外，一名女子因夜間替手機充電，發生充電器自燃爆炸，導致全身約70%面積重度燒傷，臉部嚴重毀容，至今仍在接受治療。事件曝光後，引發外界對「睡覺充電」安全風險的高度關注。

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相

《許我耀眼》爆紅女星遭傳「賣面膜出事」鍋推給AI！

《許我耀眼》爆紅女星遭傳「賣面膜出事」鍋推給AI！

觸動陸網友！ 孫考44分爺爺向老師致歉

觸動陸網友！ 孫考44分爺爺向老師致歉

兩岸300多名青年挑戰「金飛燕」大賽

兩岸300多名青年挑戰「金飛燕」大賽

關鍵字：

騙婚許我耀眼湖北

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面