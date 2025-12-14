　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

空中計程車將成真？　無人駕駛eVTOL有望實現城際飛行

記者陳冠宇／廣州報導

科幻片中無人飛行器穿梭城市天際的情景，未來將不再只是想像。隨著無人駕駛載人「電動垂直起降航空器（eVTOL，electric Vertical Take-off and Landing aircraft）」的發展與推廣，不只在城市裡頭，就連城際之間的飛行，也有望逐步實現。

總部位於廣州的「億航智能」是大陸無人駕駛eVTOL大廠，研發包含空中旅遊、城內交通、城際出行、物流運輸和緊急消防等多種應用場景的無人航空器。

億航所研發的旗艦產品EH216-S，已獲得大陸民航局頒發的全球首張無人駕駛載人電動垂直起降（eVTOL）航空器型號合格證、生產許可證和標準適航證，全機身採用航空級碳纖維材料，並以電力驅動，空中續航時間為25分鐘、30公里，主要針對城市內的中短途交通出行。

▼億航EH216-S。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

▲▼億航智能EH216-S。（圖／記者陳冠宇攝）

億航今年進一步推出長航程機型VT35，時速最高可達216公里，最大航程約200公里，最常續航約60分鐘，主打城際之間的通勤，有望重構一小時生活圈的範圍。

對於未來城市空中交通的發展，億航智能副總裁賀天星受訪表示，從投入發展到大規模商業化可分為三個階段。第一是科普階段，一部分人會先嘗試飛行體驗，也有更多人通過乘坐與廣泛宣傳，來認識新型eVTOL的安全性。

到了第二階段，賀天星指出，是逐步推廣普及，越來越多城市會建設航站樓（航廈）、建設起降場、停機坪和充電樁等，地面相關的配套基建會越來越完善。同時，在低空域，包括低軌衛星數據的處理、信號的保障等數位化基建也趨於完善。

賀天星提到，至此階段，每個城市內的飛行航線會比現在更多，或許一個城市內幾百條不同點位的飛行航線將交織起來，也有更多人都可以預約無人駕駛eVTOL的飛行體驗。

▼億航智能VT35。

▲▼億航智能VT35。（圖／記者陳冠宇攝）

至於最後的第三階段，賀天星定義為航空普惠階段，無人駕駛eVTOL每天可提供的服務就像地面汽車一樣普遍。屆時，除新建的飛行場地，樓宇也會更多地改造以加裝停機坪，城市內將有幾百條甚至上千條的航線，約80％以上消費者可每天飛行，且大眾能支付得起乘坐費用，如同網約車一般。

在這三階段的發展過程中，賀天星認為第一批用戶會是年輕人，他們更願意嘗試新的生活方式、體驗新的消費價值；到後一階段，隨著eVTOL部署量越來越多，城市內的普通居民，甚至年齡稍大的消費者也會選擇搭乘出行。

賀天星表示，EH216-S目前已經累計1000多架訂單，其中最大市場為中國市場，在海外則瞄準東南亞和中東，今年下半年也在非洲開拓市場。他更透露，億航明年有望開始大面積在大陸許多城市飛行，在泰國也能有常態化飛行體驗的機會。

▼總部位於廣州的億航智能。

▲▼億航智能。（圖／記者陳冠宇攝）

12/12 全台詐欺最新數據

空中計程車無人駕駛eVTOL億航智能

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

