冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯…遊客嗨喊：爾濱，還得是你

▲第二十七屆哈爾濱冰雪大世界17日開園。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江哈爾濱今冬迎來盛事，第27屆哈爾濱冰雪大世界於17日上午10時正式開園，以120萬平方公尺超大規模亮相，40萬立方公尺冰雪用量創下歷屆新高，打造全球最大的冰雪童話樂園。不少遊客到場後開心直呼，「爾濱，還得是你！」

▲第二十七屆哈爾濱冰雪大世界園區面積相當於168個足球場。（圖／翻攝自微博，上同）

據《央視新聞》報導，本屆園區面積相當於168個足球場，較去年再擴容20%。今年共使用40萬立方公尺冰雪，其中20萬立方公尺為沿用去年保存的存冰，經多層保溫技術封存10個月。園內主塔「冰燈啟夢」高達40公尺，是本屆最高冰建，夜間燈光秀呈現「星河傾瀉」效果；升級版超級冰滑梯設置24條滑道，最長達521公尺，並融入萬里長城及烽火台元素。

▲521公尺長的冰滑梯。（圖／翻攝自微博）

今年園區的大雪人亦全面「進化」，歷時11天建成，高度增至19公尺，用雪量突破3500立方公尺，造型更為圓潤飽滿，成為遊客合影焦點。許多景觀也吸收網路建議，例如雕刻福建艦、蛟龍號等大國重器，成為今屆冰雪藝術的一大亮點。

科技元素也是本屆特色之一，園方採用單邊冷凍技術製作「萬物皆可凍」透明冰，冰體內可清晰看到水果、京劇臉譜及花卉，透光度極高，重現松花江自然結冰質感。

▲本次主打童話樂園。（圖／翻攝自微博，上同）

票價部分，成人票328元（人民幣，下同，約台幣1448元），開園前一週推出298元限時優惠（約台幣1316元）。園區每日17時30分上演AR光影秀及主塔燈光秀，串聯冰城記憶、國際文化與冰雪藝術三大景觀軸線，打造沉浸式體驗，為冬季旅遊再添亮點。