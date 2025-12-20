園區隱藏彩蛋！哈爾濱冰雪大世界再現「冰封魚」…遊客搶拍

▲哈爾濱冰雪大世界再現「冰封魚」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江哈爾濱迎來冬季盛典，第二十七屆冰雪大世界近日開園，吸引遊客前往。因冰雕中再現「冰封魚」引發全網打卡熱潮，遊客將「找魚」視為園區的隱藏彩蛋，甚至掀起趣味挑戰風潮。

綜合陸媒報導，冰雪大世界開園後，遊客在滑梯冰磚等透明冰雕中發現被完整凍結的淡水魚，形成「冰封魚」景觀。其成因為冬季自然凍入冰層的魚類，隨採冰過程嵌入冰雕，屬偶然形成的自然遺跡。

▲第二十七屆哈爾濱冰雪大世界。（圖／翻攝自微博，下同）

此現象自2024年起多次出現，被網友稱為「一年一度隱藏任務」。今年遊客主動在冰雕中尋找冰封魚，並分享「發現兩條魚」、「打卡成功」等成果，形成「找魚遊戲」熱潮。

報導指出，多家媒體將冰封魚與傳統「年年有餘」文化關聯，賦予其美好祝福，進一步推動話題傳播。

本屆園區面積相當於168個足球場，較去年再擴容20%。今年共使用40萬立方公尺冰雪，其中20萬立方公尺為沿用去年保存的存冰，經多層保溫技術封存10個月。園內主塔「冰燈啟夢」高達40公尺，是本屆最高冰建，夜間燈光秀呈現「星河傾瀉」效果；升級版超級冰滑梯設置24條滑道，最長達521公尺，並融入萬里長城及烽火台元素。

今年園區的大雪人亦全面「進化」，歷時11天建成，高度增至19公尺，用雪量突破3500立方公尺，造型更為圓潤飽滿，成為遊客合影焦點。許多景觀也吸收網路建議，例如雕刻福建艦、蛟龍號等大國重器，成為今屆冰雪藝術的一大亮點。

▲第二十七屆哈爾濱冰雪大世界。（圖／CFP）