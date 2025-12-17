　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚　她酸：丁字褲的錢也要還

▲王女無償在賀家麻辣燙店工作。（圖／翻攝自微博）

▲王女無償在賀家麻辣燙店工作。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江五常市日前發生一起離譜退婚糾紛，一名男子以未婚妻在自家麻辣燙店「吃得多、挑輕活」為由提出分手，除要求退回2萬元彩禮（人民幣，下同，約台幣8.8萬元），還拿出自製「戀愛開銷明細」的帳單，從衣物到日用品逐筆記帳，甚至連黑絲襪、丁字褲、內衣等私密用品都要求原額返還。最終在調解下，女方僅退還1萬元（約台幣4.4萬元），引發各界熱議。

據《看看新聞》報導，賀男與同村王女經媒人介紹訂婚，依習俗支付2萬元「頭彩禮」。其後王女在賀男家的麻辣燙店無償幫工半年，從收銀到備菜、清潔都包辦。分手時，賀男指控王女「吃得多」、「幹活挑輕的」，並亮出高達3萬元的戀愛期間花費帳單，記錄細到每件衣物與餐飲，甚至包括黑絲襪、丁字褲等私密物品，要求全數返還。

▲賀男列出3萬元的戀愛帳單。（圖／翻攝自微博）

▲賀男列出3萬元的戀愛帳單。（圖／翻攝自微博）

王女反駁，半年來每日天未亮就開始備料，手指常被凍得通紅，卻從未領薪，「連戀愛期間買的黑絲襪、丁字褲都記帳，他對花錢的，我受不了」。

法院審理後認定，戀愛期間的日常花費屬自願贈與，無需返還；王女半年無償勞動應予折抵；彩禮部分可酌情退還。最終雙方調解，王女退還1萬元聘金，賀男撤回其餘訴求，並承擔官司費用。

▲王女稱，賀男過於斤斤計較。（圖／翻攝自微博）

▲王女稱，賀男過於斤斤計較。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，網友一面倒認為，婚前看清對方的計較性格遠勝婚後吃苦，「連一碗麻辣燙都要記帳的男人，怎麼共度一生」，更有人直言賀男此舉恐讓他在當地背負「十里八鄉無人敢嫁」的名聲。

12/15 全台詐欺最新數據

