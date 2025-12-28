躺著也挨罵！泰軍「開韓製教練機」轟炸柬埔寨　柬人怒向南韓抗議

▲T-50金鷹式高級教練機由南韓主導研發。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

最近泰國、柬埔寨邊境衝突再度升溫，泰國空軍F-16戰機針對柬國邊境發動精準空襲，直指柬埔寨詐騙集團豪華賭場和柬軍武器庫。不過，此舉卻引發僑居在南韓的柬埔寨民眾不滿，他們抗議南韓政府「為虎作倀」，痛批南韓向泰國出售T-50金鷹式高級教練機。

根據《韓聯社》，柬埔寨民眾今（28）日聚集在位於首爾市龍山區的戰爭紀念館前，他們成群結隊舉起看板進行抗議，認為泰國軍隊駕駛著由南韓出售的T-50金鷹式高級教練機，進而侵略柬埔寨的領土、虐殺平民百姓，因此他們要求南韓政府和國會應立刻採取措施譴責泰國。

現場掛起南韓、柬埔寨的國旗。南韓警方私下估算，約有70至80多人參加集會。

據悉，T-50金鷹式高級教練機（T-50 Golden Eagle）為超音速高級教練機，由韓國航空宇宙產業（KAI）作為研發計畫的主承包商，並由洛克希德•馬丁提供技術協助，戰時可掛載AIM-9響尾蛇式短程空對空飛彈、Mk 80系列低阻力通用炸彈等各式武器，作為輕型攻擊機使用，主要服役國家為南韓、波蘭、伊拉克、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓。

在韓柬埔寨民眾痛批，泰國軍隊濫用本該是用於訓練目的的T-50金鷹式高級教練機，「南韓所販賣的武器，正被用來侵略柬埔寨的領土！柬埔寨希望能夠恢復和平。」