美卿盧比歐歡迎泰柬停火　聯合國與歐盟籲落實和平

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

泰國與柬埔寨27日達成停火協議，國際社會紛紛表態歡迎。美國國務卿盧比歐表示支持這項進展，並呼籲雙方切實履行承諾；聯合國期盼停火能成為建立互信與實現長久和平的起點，歐盟也敦促泰柬兩國以真誠態度落實協議內容。

盧比歐敦促泰柬全面落實和平協議



法新社報導，美國國務卿盧比歐發表聲明指出，美方「敦促柬埔寨與泰國立即履行這項承諾，並全面落實《吉隆坡和平協議》的條款」，強調停火必須轉化為具體行動，才能避免衝突再起。

聯合國人權事務高級專員圖克的辦公室也在社群平台X發文表示，對泰柬恢復停火的消息表示歡迎，並指出期盼此舉能為雙方建立信任與和平鋪路。聲明同時強調，受影響社群與流離失所者，必須獲得安全返家所需的一切必要協助。

歐盟感謝東協幫助促成停火

歐盟方面，對外事務發言人艾拉努尼在X平台發文，感謝東南亞國家協會在促成停火過程中發揮的正面作用，並表示歐盟已準備好在需要時提供協助，支持停火協議的落實。

根據官方統計，泰國與柬埔寨過去3周在邊境地區爆發的衝突，至少造成47人死亡，超過100萬人被迫流離失所。雙邊交火期間，曾動用火炮、戰車、無人機及戰機，使局勢一度高度緊張。此次停火被外界視為避免衝突進一步升高的重要契機。