美籍富商返台遭詐3000萬出金需再付200萬　中山警設伏逮車手

▲北市中山警27日上午逮捕詐團車手及控場男子。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

一名長期旅居美國加州事業有成、60歲的男富商，日前返台後再度遭詐騙集團以「投資獲利需先支付手續費」為由，要求交付新台幣200萬元現金，富商驚覺異狀，向北市中山分局中山二派出所報案；警方12月27日10時許，在中山北路二段93巷內某咖啡廳設伏，成功當場逮捕前來面交的車手、負責現場監控的共犯2人起獲毒品。

中山警方指出，被害人旅美期間，遭詐騙集團以虛構投資專案誘騙，陸續匯款金額高達95萬美元，被騙3千萬餘元新台幣。詐團見其返台後持續行騙，再度謊稱可協助提領獲利，但須先支付高額手續費，企圖二次詐財。

中山警方獲報案成立專案小組，指揮被害人配合誘捕行動，並事前派員於面交地點周邊部署。賴姓車手進入咖啡廳打算收款時，警方上前表明身分將其壓制逮捕，店外也同步攔查監控吳姓共犯。

警方當場查扣2嫌手機，並起獲K他命、安非他命咖啡包等毒品，警訊後依涉犯詐欺罪、毒品危害防制條例，將賴、吳2嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查詐騙集團幕後核心成員。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產