新北捷被爆要犯錯員工「掛狗牌」！照片還須傳群組　議員痛批霸凌

▲鄭宇恩接獲民眾爆料，新北捷運公司內部有員工遭主管要求在胸前配戴「犯錯原因說明牌」。（合成圖／鄭宇恩辦公室提供）

記者蘇靖宸／新北報導

新北市議員鄭宇恩接獲民眾爆料，指新北捷運公司內部有員工因業務疏失，遭主管要求在胸前配戴「犯錯原因說明牌」，並拍攝照片張貼在工作群組，給所有同仁公開觀看，讓鄭痛批此舉為是赤裸裸的霸凌與人格毀滅。對此，新北捷運公司今（28日）回應，公司對於職場不當侵害一向採取「零容忍」的最高標準，針對鄭宇恩所指涉內容，雖目前內部尚未接獲同仁正式申訴，但已主動立案並啟動獨立調查機制，將秉持「毋枉毋縱」原則積極釐清事實，如確有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲，以捍衛同仁權益並落實友善職場。

鄭宇恩28日表示，根據民眾爆料，日前在淡海輕軌車輛課近期有新進同仁未能在指定時間，於群組張貼工作相關資訊，便遭車輛課襄理要求在胸前掛上說明犯錯原因的吊牌，寫著「人力沒有PO」等字樣，還要求拍照張貼於工作群組，讓所有同仁公開觀看。鄭宇恩痛批指，任何組織都可能出現工作疏失，但這種「公開羞辱、貼標籤」的作法，不是管理、不是教育，而是赤裸裸的霸凌與人格毀滅，不僅傷害員工身心健康，更凸顯新北捷從上而下都缺乏勞權與職安觀念，嚴重更可能影響公司整體安全及營運品質。

鄭宇恩表示，過去新北捷也頻有員工反映津貼明細及薪資單遲發。新北捷作為資本額30億的大公司，每逢預算審查皆宣稱會推動薪資與工時制度系統化，但至今員工工作時數與薪津仍以 Excel 製表、人工計算，仍有員工抱怨遲發狀況一再發生。制度不透明、流程不系統，最終只會讓基層承擔管理失能的後果。

鄭宇恩補充，這次事件並非單一個案。近期也持續有司機員反映，打卡時間明明超過下班時間，主管卻不給申請加班；上班後幾乎來不及完成必要的車輛巡檢就必須立刻上車；每天表定上班 8 小時卻要跑 6 趟次，導致休息時間不足、過勞風險升高。這些問題絕不只是勞動權益爭議，更是直接關乎大眾運輸安全的警訊。

鄭宇恩強調，捷運是公共運輸命脈，新北捷不應用羞辱取代管理、用壓迫取代制度。她要求新北捷立即停止任何公開羞辱式管理行為，全面檢討公司管理文化，總經理更因負起管理不當的責任，向全體員工道歉；市府也必須負起監督責任，督促新北捷完成工時與薪資制度系統化、建立透明可追蹤的申訴與通報機制，並確實保障第一線員工休息與加班權益，避免過勞風險擴大，真正守住職場安全，也守住捷運行車安全。

▲根據鄭宇恩說法，指新北捷運公司主管要求犯錯員工在胸前配戴「犯錯原因說明牌」，並拍攝照片張貼在工作群組。（圖／鄭宇恩辦公室提供）

對此，新北捷運公司回應，以開放性的態度接受各界對本公司職場文化及管理制度批評指正，並將持續精進，惟部分內容與事實有所出入，為免誤導大眾視聽並影響基層士氣，特此澄清說明：第一、新北捷運公司對於職場不當侵害一向採取「零容忍」的最高標準。針對鄭宇恩所指涉內容，雖目前內部尚未接獲同仁正式申訴，但新北捷運公司已主動立案並啟動獨立調查機制，將秉持「毋枉毋縱」原則積極釐清事實，如確有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲，以捍衛同仁權益並落實友善職場之承諾；同時，新北捷運公司設有暢通的申訴專線與保密機制，鼓勵同仁透過正常管道反映，杜絕任何職場不當侵害。

第二、針對薪資遲發的指控，顯有誤解。新北捷運公司薪資採優於一般企業之「預發制」（即月初先發薪），故根本不會有遲發的情況發生。在差勤管理上，新北捷運公司早已導入自動化差勤系統並嚴格遵守《勞動基準法》及相關運轉規章。司機員之「實際駕駛工時」均嚴格管控在法定範圍內，並確保有充足休息時間。針對同仁反映的排班細節，新北捷運公司也將持續優化「任務卡」內容，在合規的基礎上，盡量增加同仁的休息空檔，降低作業負荷。

第三、新北捷運公司致力於提升同仁工作環境及待遇，絕非外界所言的制度失能。近期新北捷運公司更推出多項實質激勵制度，包括租屋補貼、員工宿舍、社團補助、夜點費提升及提案獎勵等，期望能讓同仁無後顧之憂，專注於本業。

新北捷運公司說，新北捷運肩負大眾運輸重任，全體同仁兢兢業業守護每一趟旅運安全，虛心接受各界對於制度面的建設性建議，並將持續精進管理文化，然而過度渲染且未經完全查證的匿名指控，不僅無助於勞資和諧，更可能打擊第一線同仁的士氣。