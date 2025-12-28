五股19歲工人搬運200公斤水晶洞遭砸奪命　母姊板殯相驗淚崩

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市五股區外寮路一處鐵皮工廠昨（27）日中午發生重大工安意外，2名搬運工人在搬運巨型水晶洞藝品時，水晶洞不明原因傾倒，19歲余姓工人遭當場砸中頭部，血流滿地、失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方已介入釐清事故原因，余男媽媽與2名姊姊則在今（28）日稍早抵達板橋殯儀館認屍。

▲余男母親(右)與姊姊(左)前往板橋殯儀館認屍並陪同相驗。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，事發地點為一間藝品店倉庫，平時存放各式大型藝品。當天中午，2名工人受指派前往倉庫，準備搬運一只高約170公分、寬60公分、重約200公斤的巨型水晶洞，欲送往台北市某藝品店。未料在將水晶洞搬上貨車後車斗時，藝品突然晃動並傾倒，直接從車斗掉落，砸中站在下方的19歲余男頭部，當場血流滿地、倒地不起。

▲余男搬運水晶洞時遭重砸倒地，送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員到場後，立即替頭部重創的余男包紮止血，並送往醫院救治，但余男經搶救仍不治。今(28)日稍早余男母親與2名姊姊前往板橋殯儀館認屍並陪同相驗，母親神情哀戚、哽咽表示，直到趕到醫院才知道兒子傷勢如此嚴重，更怒斥兒子的雇主沒有幫兒子保勞健保，而是要她自己去工會處理，她崩潰表示：「他只是一個19歲去打工的孩子，怎麼會知道要自己保勞健保？」希望相關單位能更重視勞健保的重要性。