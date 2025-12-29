　
民生消費

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

▲▼海芙電波,海芙音波,蔡淑臻,醫美,保養,2026。（圖／業者提供）

▲蔡淑臻12/21出席海芙電音雙波品牌活動，公開分享療程心得。（圖／翻攝自蔡淑臻臉書，下同）

消費中心／綜合報導

近年來，只要蔡淑臻一現身，總能引起討論。不只是影視作品表現受到關注，她在鏡頭前展現的穩定狀態，也常被形容為「看起來很從容」。對此，她沒有給出什麼神奇祕訣，而是就是慢慢把生活調順。

這幾年，蔡淑臻特別重視作息與生活節奏的調整，不追求極端自律，而是讓自己盡量維持早睡早起，把生活先調順，也更貼近身體的真實感受。即使工作忙碌，她仍會提醒自己保留休息的空間，每晚盡量在11:30前就寢，讓身體有時間回到舒服的狀態；飲食則偏向清爽、簡單的原型食物，搭配能長期維持的運動習慣，而非短期衝刺式的管理方式。

▲▼海芙電波,海芙音波,蔡淑臻,醫美,保養,2026。（圖／業者提供）

▲工作再滿也要先顧狀態，蔡淑臻長期以海芙電音雙波療程維持緊緻與自然感。

即便已邁入5字頭、並被認為狀態領先同齡，蔡淑臻也坦言仍有特別在意的保養細節，包括下顎線條、眼周輪廓與頸部膚況的維持。她笑說，自己最怕的是「臉上的小細節突然失控」，像是輪廓不夠俐落、眼皮狀態影響上鏡，或是頸部出現紋路讓視覺年齡被拉高。由於工作型態經常需要近距離拍攝，她也發展出一套屬於自己的「救急保養」觀念。

除了日常睡前敷面膜，她也會將部分保養預算挪用來安排醫美療程。她坦言，過了30歲以後，想讓鏡頭前的狀態只靠保養品撐住，確實需要很大的努力與高度自律；因此，像「海芙電音雙波」這類幾乎不需恢復期、隔天即可上鏡的療程，便成為她在工作密集期的重要後援，讓她不必在效果與行程之間做取捨。

查詢海芙電音雙波原廠認證診所：https://www.classyshifu.com/duowave.php

她表示，每次進行海芙電音雙波前，都會與醫師充分溝通當下需求，讓醫師評估治療發數的配置，有時「海芙電波多一點」，有時「海芙音波多一點」；這種彈性不受限的療程規劃，也讓她即使在高密度曝光的工作環境下，依然能兼顧年輕、穩定與自然並存的狀態。

▲▼海芙電波,海芙音波,蔡淑臻,醫美,保養,2026。（圖／業者提供）

▲蔡淑臻對於未來期許是能用更踏實、穩定的方式前進。

對於未來，她沒有為自己設定浮誇的目標，而是期許2026年能用更踏實、穩定的方式前進，一步一步把狀態與作品顧好；若有新的作品消息或更進一步的計畫，也會在第一時間與粉絲分享，讓一路陪她走來的人，不用等太久。
 

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

