19歲兒當兵前打工「遭水晶洞砸死」　母淚訴：雇主沒保勞健保

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市五股區外寮路一處鐵皮工廠昨（27）日發生奪命工安意外，19歲余姓男子在倉庫內搬運重達200公斤的巨型水晶洞藝品時，疑因固定不當或重心失衡，水晶洞突然傾倒，當場重擊其頭部，余男血流滿地、失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。今(28)日家屬抵達板橋殯儀館認屍，悲痛出面控訴，孩子只是打工卻從事高風險作業，甚至事後才發現雇主未替他投保勞健保，盼相關單位正視工安與勞保問題，避免憾事再發生。

▲余男母親痛批雇主未替兒子保勞健保。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，事發地點為藝品店倉庫，平時存放各式大型藝品。當天中午，余男與另一名46歲余姓工人受指派，準備搬運一只高約170公分、寬60公分、重量約200公斤的水晶洞，欲送往台北市某藝品店。未料在將藝品搬上貨車後車斗時，水晶洞突然晃動倒下，余男首當其衝遭重擊，另一名工人腳部也受傷，忍痛報案求助。

▲余男姊姊質疑為什麼這麼危險的工作不是交給機器，而是讓年僅19歲的弟弟做。（圖／記者陳以昇攝）

今日相驗時，余男母親與姊姊們抵達板橋殯儀館，母親神情哀戚、數度哽咽表示：「他才19歲，怎麼會讓他去做這麼危險的工作」，姊姊則痛哭質疑：「為何如此危險的工作不是交給機器，或由更多人合力完成？」家屬心中充滿疑點，希望檢察官能釐清真相，還孩子一個公道。

余母也痛批，兒子只是當兵前去打工，並不清楚勞健保的重要性，直到出事後才發現雇主根本沒有替他投保，讓她難以接受。