日本人年末瘋出國！飛中國人數少約3成「但台灣很受歡迎」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人相當喜歡日本，不少日本人也喜歡來台灣玩。旅日達人林氏璧就在粉專分享，成田機場迎來一年一度的出境高峰，因為今年年末年始請假相對好安排，不少日本民眾乾脆一次請長假出國旅行。在目的地方面，受中日關係影響，前往中國的人數減少約3成，不過「台灣很受歡迎」。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」轉述NHK報導，成田機場28日一早國際線出境大廳就被拖著大行李的家庭旅客擠滿，航空公司櫃檯前大排長龍，成田機場公司預估，單日出境人數約5萬4100人，而從12月26日至1月4日的10天內，進出機場總人次上看95萬6100人，與去年同期差不多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前往中國人數少3成 台灣很受歡迎

至於人潮爆多的原因，則是今年年末年始請假相對好安排，不少日本民眾似乎乾脆一次請長假出國旅行。在地點方面，受中日關係影響，前往中國的人數減少約3成，不過「台灣很受歡迎」。此外，夏威夷、菲律賓宿霧等渡假勝地同樣是熱門選項。成田機場也預估，返國入境高峰將落在明年1月4日。

除了分享新聞，林氏璧也特別提醒準備在年末年始前往日本的旅客，有3件事一定要有心理準備。他直言，「這段時間很多商店都沒有營業」，不少餐廳甚至會直接休到1月中，「不要存著一定要吃名店的想法，我1月在日本餐廳碰壁的經驗非常多。」再來是百貨公司多半在1月2日或3日才開門，屆時會同步開賣福袋與冬季折扣，「日本一年就兩次大折扣，1月直接下殺20～70％，不像台灣慢慢折。」

最後他也提醒，近期日本流感仍在流行，尤其九州、四國及山陰山陽地區，加上過年期間診所可能休息，建議旅客先從台灣準備感冒藥，或到日本藥妝店購買，以備不時之需。