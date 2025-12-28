　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

準備跨年了！成田機場今日迎來「出境高峰」：台灣大受日人歡迎

▲▼日本成田國際機場出境大廳27日擠滿準備出國的旅客。（圖／VCG）

▲日本成田國際機場出境大廳27日擠滿準備出國的旅客。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著跨年年關將近，日本成田機場國際線出境大廳今（28）日迎來出境高峰，攜帶大型行李的家庭旅客大量湧入，航空公司櫃台前排起長長人龍。成田機場公司統計，今日預計約5萬4100人出境，主要旅遊目的地以台灣、菲律賓宿霧及夏威夷等渡假勝地最受日本旅客青睞，而前往中國的旅客人數則下降約3成。

根據《日本放送協會》，成田機場指出，今年跨年假期的日期排列利於長期休假，因此從12月26日至明年1月4日的10天內，預計出入境旅客總數將達約95萬6100人，與去年同期相差不多。28日則是出境人潮的最高峰，國際線出發大廳自上午起就被攜帶大型行李的家庭旅客擠得水洩不通，航空公司櫃台前也出現長長排隊人潮。

旅遊目的地方面，受到日中關係影響，前往中國的旅客人數較去年減少約3成；反觀台灣、菲律賓宿霧及夏威夷等渡假勝地則持續受到日本旅客青睞。

部分家庭旅客分享出行心情，一位30多歲女性透露，「日本天氣寒冷，我想去溫暖的宿霧享受泳池時光。」一名即將前往香港旅遊的50多歲男性也表示。「這是第一次和家人出國旅行，非常期待能去主題樂園玩，也想品嘗當地美食。」

成田機場方面提醒旅客，入境返國的高峰期預計出現在明年1月4日，建議民眾提早安排交通及通關時間，以免耽誤行程。此外，機場服務人員將持續加派人力，協助旅客順利完成出入境手續，並確保假期期間的旅遊順暢。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中韓FTA　南韓「貿易赤字」連賠3年！

南韓與中國簽署的《韓中自由貿易協定》（FTA）自2015年生效以來，即將迎來10周年。過去這份協定讓南韓每年對中貿易保持數百億美元順差，成為出口經濟的支柱。

陸媒鼓動「沖繩獨立」：琉球台灣是中國領土

日男童「手臂捲入手扶梯」送醫無呼吸

台灣有事！沖繩美軍「移防關島」計畫生變

即／東京知名動物園「狼隻脫逃」！

日韓要聞日本成田機場跨年年末年始海外旅遊海外觀光台灣宿霧

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

