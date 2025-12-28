準備跨年了！成田機場今日迎來「出境高峰」：台灣大受日人歡迎

▲日本成田國際機場出境大廳27日擠滿準備出國的旅客。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著跨年年關將近，日本成田機場國際線出境大廳今（28）日迎來出境高峰，攜帶大型行李的家庭旅客大量湧入，航空公司櫃台前排起長長人龍。成田機場公司統計，今日預計約5萬4100人出境，主要旅遊目的地以台灣、菲律賓宿霧及夏威夷等渡假勝地最受日本旅客青睞，而前往中國的旅客人數則下降約3成。

根據《日本放送協會》，成田機場指出，今年跨年假期的日期排列利於長期休假，因此從12月26日至明年1月4日的10天內，預計出入境旅客總數將達約95萬6100人，與去年同期相差不多。28日則是出境人潮的最高峰，國際線出發大廳自上午起就被攜帶大型行李的家庭旅客擠得水洩不通，航空公司櫃台前也出現長長排隊人潮。

旅遊目的地方面，受到日中關係影響，前往中國的旅客人數較去年減少約3成；反觀台灣、菲律賓宿霧及夏威夷等渡假勝地則持續受到日本旅客青睞。

部分家庭旅客分享出行心情，一位30多歲女性透露，「日本天氣寒冷，我想去溫暖的宿霧享受泳池時光。」一名即將前往香港旅遊的50多歲男性也表示。「這是第一次和家人出國旅行，非常期待能去主題樂園玩，也想品嘗當地美食。」

成田機場方面提醒旅客，入境返國的高峰期預計出現在明年1月4日，建議民眾提早安排交通及通關時間，以免耽誤行程。此外，機場服務人員將持續加派人力，協助旅客順利完成出入境手續，並確保假期期間的旅遊順暢。