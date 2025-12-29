　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇才落幕解放軍宣布繞台軍演　吳思瑤：中國給蔣萬安伴手禮？

▲▼2025雙城論壇，台北市長蔣萬安與上海市長龔正在上海會見。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2025雙城論壇，台北市長蔣萬安與上海市長龔正在上海會見，蔣萬安贈送「錫」盤子。（圖／記者陳冠宇攝）

記者詹詠淇／台北報導

2025雙城論壇落幕昨才落幕，中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29日）突然宣布，將於29日開始「正義使命-2025」演習，並於30日在台灣周邊展開實彈射擊，在此期間任何船舶禁止駛入。民進黨立委、政策會執行長吳思瑤諷刺，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演。民進黨立委沈伯洋也說，在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」，政治人物別幻想用「姿態」換取和平。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（29日）上午突襲宣布，自12月29日起，解放軍東部戰區正式組織陸、海、空、火箭軍等多兵力，位台灣海峽及台島北部、西南、東南、以東等全方位海空域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。

這不僅是解放軍在2025年內第三度對台發動大規模軍事震懾，更是規模最廣、科目最完整的一次行動，相較上次4月今進行「海峽雷霆-2025A」演練，這次台軍演範圍更加接近，尤其靠近台灣南端幾乎貼近方式演習。

施毅強調，軍演旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中國海事航警也宣布12月30日8時至18時，在台海周遭進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，在此期間，任何船舶禁止駛入。這也是向外界宣告，這次軍演至少維持2天以上時間。

對此，民進黨立委、政策會執行長吳思瑤表示，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了。

吳思瑤諷刺，說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，還要輕信、取悅中國嗎？

民進黨立委沈伯洋也說，蔣萬安在雙城論壇一講完，中國解放軍轉頭就是軍演，這就是現實。在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」。

沈伯洋指出，政治人物別幻想用「姿態」換取和平。軟弱，只會讓他的進攻CP值更高；妥協，只是在幫他降低侵略的成本。中國的侵略意圖從未改變，我們唯一能控制的，是讓他「打不打得起」。

沈伯洋也強調，國防每增加一分，民防準備增加一分，敵人的進攻成本就墊高一寸。和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。

民進黨立委林楚茵大酸，蔣萬安是在「蔣」幹話？昨天蔣萬安在上海雙城論壇高談闊論說：「願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮。」結果今天解放軍宣布東部戰區展開「正義使命-2025」演習，中共有在聽你「蔣」嗎？

林楚茵重申，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平！溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣！蔣萬安身為台灣首都市長還在自欺欺人？竟然被騙了不出來譴責嗎？還是「習」慣被騙？

林楚茵說，蔣萬安父親蔣孝嚴上上週才去廈門台商活動配合中國大外宣，不到一週，換蔣萬安帶「錫」盤子赴中朝貢？蔣家DNA是混歪了？「子隨父行」毫無反共血脈？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

歷經波折　北市市政顧問：雙城論壇「過五關」才舉行

歷經波折　北市市政顧問：雙城論壇「過五關」才舉行

2025雙城論壇歷經波折，昨（28）日於上海落幕。隨團的國立政治大學外交系教授、北市市政顧問黃奎博向《東森新媒體ETtoday》指出，這次論壇的舉行總共「過五關」才順利舉行，其中包括了人為與自然因素。

蔣萬安未碰政治深水區　陸學者盼他講「九二共識」

蔣萬安未碰政治深水區　陸學者盼他講「九二共識」

兩岸關係緊張　上海台商盼發揮更大作用

兩岸關係緊張　上海台商盼發揮更大作用

兩隻赴台小貓熊曝光！　雄性強壯不挑食、雌性害羞甜美

兩隻赴台小貓熊曝光！　雄性強壯不挑食、雌性害羞甜美

蔣萬安：盼台海不再有呼嘯與波濤、雙城論壇持續辦下去

蔣萬安：盼台海不再有呼嘯與波濤、雙城論壇持續辦下去

關鍵字：

雙城論壇吳思瑤蔣萬安北市府上海沈伯洋軍演林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面