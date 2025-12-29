雙城論壇才落幕解放軍宣布繞台軍演　吳思瑤：中國給蔣萬安伴手禮？

▲2025雙城論壇，台北市長蔣萬安與上海市長龔正在上海會見，蔣萬安贈送「錫」盤子。（圖／記者陳冠宇攝）

記者詹詠淇／台北報導

2025雙城論壇落幕昨才落幕，中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29日）突然宣布，將於29日開始「正義使命-2025」演習，並於30日在台灣周邊展開實彈射擊，在此期間任何船舶禁止駛入。民進黨立委、政策會執行長吳思瑤諷刺，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演。民進黨立委沈伯洋也說，在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」，政治人物別幻想用「姿態」換取和平。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（29日）上午突襲宣布，自12月29日起，解放軍東部戰區正式組織陸、海、空、火箭軍等多兵力，位台灣海峽及台島北部、西南、東南、以東等全方位海空域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。

這不僅是解放軍在2025年內第三度對台發動大規模軍事震懾，更是規模最廣、科目最完整的一次行動，相較上次4月今進行「海峽雷霆-2025A」演練，這次台軍演範圍更加接近，尤其靠近台灣南端幾乎貼近方式演習。

施毅強調，軍演旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中國海事航警也宣布12月30日8時至18時，在台海周遭進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，在此期間，任何船舶禁止駛入。這也是向外界宣告，這次軍演至少維持2天以上時間。

對此，民進黨立委、政策會執行長吳思瑤表示，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了。

吳思瑤諷刺，說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，還要輕信、取悅中國嗎？

民進黨立委沈伯洋也說，蔣萬安在雙城論壇一講完，中國解放軍轉頭就是軍演，這就是現實。在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」。

沈伯洋指出，政治人物別幻想用「姿態」換取和平。軟弱，只會讓他的進攻CP值更高；妥協，只是在幫他降低侵略的成本。中國的侵略意圖從未改變，我們唯一能控制的，是讓他「打不打得起」。

沈伯洋也強調，國防每增加一分，民防準備增加一分，敵人的進攻成本就墊高一寸。和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。

民進黨立委林楚茵大酸，蔣萬安是在「蔣」幹話？昨天蔣萬安在上海雙城論壇高談闊論說：「願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮。」結果今天解放軍宣布東部戰區展開「正義使命-2025」演習，中共有在聽你「蔣」嗎？

林楚茵重申，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平！溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣！蔣萬安身為台灣首都市長還在自欺欺人？竟然被騙了不出來譴責嗎？還是「習」慣被騙？

林楚茵說，蔣萬安父親蔣孝嚴上上週才去廈門台商活動配合中國大外宣，不到一週，換蔣萬安帶「錫」盤子赴中朝貢？蔣家DNA是混歪了？「子隨父行」毫無反共血脈？