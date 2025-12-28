東京多摩動物公園「逃跑狼隻」抓到了！　閉園空拍畫面曝光

NEW - A wolf has escaped its enclosure at Tokyo’s Tama Zoo in Japan, prompting visitors to take shelter inside buildings as staff work to recapture the animal.



pic.twitter.com/z2AmnXaARv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 28, 2025

記者王佩翊／編譯

日本東京日野市知名動物園「多摩動物公園」28日驚傳狼隻脫逃意外，一頭狼在上午突破圍欄後於園區內遊蕩，園方緊急閉園，並協助已在園區內的遊客避難，同時展開捕捉作業。所幸下午2時20分左右已由工作人員成功捕獲，期間無任何人員受傷。

根據《日本放送協會》報導，園方28日上午接獲飼育員通報後立即啟動緊急應變機制，要求園內遊客迅速移至建築物內或其他安全區域避難，並暫停對外開放。當時許多遊客已經在門口準備入園，卻被擋在門外。

警方接獲通報後也派員到場協助處理。園方確認狼隻還在園內後，立刻派出獸醫使用麻醉槍與網子進行捕捉作業，所幸「越獄」狼隻最終在28日下午2時20分被成功捕獲。從現場影片也可以看到，園方廣播宣布捕獲狼隻時，所有遊客不禁拍手歡呼。

多摩動物公園位於東京日野市，為東京都立動物園，由東京動物園協會負責營運。該園占地超過50公頃，運用多摩丘陵的天然環境，以接近自然的方式飼養約260種動物，園區劃分為亞洲園、澳洲園、非洲園及昆蟲園等四大主題區域。

值得注意的是，28日正好是多摩動物公園2025年最後一個開放日，沒想到卻發生插曲。多摩動物公園已正式對此道歉，並持續調查狼隻脫逃原因。