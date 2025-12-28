日居酒屋女員工「徒手抓客人餐點」偷吃！　超噁塞嘴影片曝光

▲日本一間居酒屋多名女員工在後場偷吃客人餐點，甚至還拍片上傳網路。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京都港區田町一間居酒屋多名女員工自拍惡搞影片，在上菜前竟集體徒手抓取客人的餐點，塞進嘴裡食用，疑似是想刻意減少餐點份量，讓顧客可以早點離開。事後該段影片遭瘋傳炎上，甚至連店家都被肉搜出來，在社群平台引爆眾怒。

根據曝光影片顯示，有數名女員工聚集在出餐工作區，其中一人率先動手，一把從盤中抓起即將送給客人的餐點，並塞進嘴裡，其他員工見狀不但沒有制止，反而有樣學樣跟著一起偷吃，工作檯上多份準備出餐的料理都遭到污染，一群人還得意地對著鏡頭展示。

這些員工事後更將拍下偷吃過程的影片上傳至Instagram限時動態，隨即被網友上傳至TikTok與X平台，而白目員工的個人帳號也被公開。事後網友根據線索，找出店名與店家地址，但是業者目前尚未對此做出回應。

據了解，員工們這項惡劣行為背後的動機，是希望透過減少餐點份量，讓客人快速用餐完畢提早離開。

影片曝光後在網路上掀起軒然大波，網友紛紛痛批，「已經違反食品衛生法了吧」、「什麼餐廳就有什麼員工，主管們到底在幹嘛」、「我以後再也不要去學生打工的店」、「老闆可以告員工妨礙業務了」等。