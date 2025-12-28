　
酷澎用戶個資外洩　創辦人終於道歉！「拒絕出席」聽證會觸怒南韓

▲▼南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發3370萬筆用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

▲南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發3370萬筆用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）大規模個資外洩，至少3370萬筆客戶資料遭離職中國籍員工非法外流。一個月後，酷澎創辦人、母公司Coupang Inc董事會主席金範錫今（28）日終於首度公開道歉，坦承應對與溝通不足。然而，他卻仍以旅居海外、行程繁忙為由，宣布缺席30至31日南韓國會聽證會，引爆南韓政府與消費者怒火。

根據《韓聯社》報導，金範錫（Bom Kim，音譯）28日透過酷澎發布書面聲明，表示自己身為創辦人與董事會主席，代表全體員工向社會大眾致上最深切的歉意。他承認，因公司責任導致客戶個人資料外洩，使大量消費者對個資安全產生恐懼與不安，而事故發生初期未能即時、且清楚對外說明，加深社會失望。

金範錫坦言，「遲來的道歉本身也是錯誤」，解釋原本認為必須在查明所有事實、並完全回收遭竊資料後再對外說明，事後才意識到忽略了與社會溝通的重要性。他表示，願虛心接受外界所有批評與指責，承諾將加快資安設備的投資與改善相關制度，打造「世界最高水準的資安防護體系」。

▲▼南韓電商酷澎創辦人、韓裔美籍企業家金範錫。（圖／翻攝自나무위키）

▲南韓電商酷澎創辦人、韓裔美籍企業家金範錫。（圖／翻攝自나무위키）

然而，就在發表聲明的同時，金範錫已向南韓國會提交不出席說明書，表明將缺席30至31日由科學技術情報放送通信委員會等6個常任委員會所共同舉行的聯合聽證會。其胞弟、酷澎副社長金佑錫（音譯），以及酷澎前代表理事姜翰承，也同步表示無法出席。

金範錫在說明書中指出，自己長期居住海外，且相關日期已安排既定行程，難以變更。金佑錫亦以相同理由婉拒出席。姜翰承則強調，自己早在今年5月底便已卸任代表理事，且目前於美國工作，並非能代表公司立場作證的身分。

此舉引發南韓執政黨共同民主黨強烈反彈。國會科學技術情報放送通信委員會委員長崔敏姬直言，金範錫等人一再缺席，形同無視南韓國會與國民，強調國會絕不容忍。共同民主黨更表態，若聽證會結果不理想，將推動國政調查，甚至檢討是否可依法律限制金範錫入境南韓。

▲▼南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）多達3370萬筆客戶個資外洩，疑似是參與系統開發的前中國籍員工涉案。（圖／達志影像）

▲酷澎（Coupang）多達3370萬筆客戶個資外洩，疑似是參與系統開發的前中國籍員工涉案。（圖／達志影像）

消費者與輿論的不滿同樣持續升溫。報導指出，金範錫身為持有Coupang Inc約70%表決權的實質經營者，至今從未出席任何一次南韓國會相關聽證，長期以遠端方式從美國主導公司營運，卻在酷澎面臨勞動與社會責任問題時選擇「缺席」。

先前17日的聽證會中，僅由新任代表理事羅傑斯（Harold Rogers）等高層出席，因答詢內容空泛、避重就輕，被外界形容為「空洞聽證會」。若金範錫再度缺席，外界普遍擔憂相同情況恐再次上演。

南韓政府目前已將跨部會調查升級為由科學技術副總理主導的任務小組，並同步展開多面向調查。但酷澎先行逕自對外公布「調查結果」，與南韓政府說法出現明顯落差，也被解讀為與南韓官方對立。

南韓消費者團體協議會26日發表聲明，痛批酷澎態度「目中無人」，要求最高負責人親自出面道歉、全面揭露資訊，並提出具體補償方案，甚至主張政府應考慮祭出營業停業、撤銷物流業登記等最嚴厲制裁。

