賴清德209廠雲豹甲車前專訪　場景語言提醒在野黨國防預算重要性

▲總統賴清德坐在雲豹甲車前接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受《話時代人物》節目專訪，值得注意的是，專訪場景選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠，這是首次總統專訪直接在營區內進行。據了解，值此國防特別條例遭到在野黨立委四度封殺之際，場景選定的背後思維，正是透過「場景語言」，直接點出國防特別預算的重要性，讓國人親眼見證台灣推動國防自主堅實的具體成果。

更展現台灣國防自主的實力

國防部軍備局生產製造中心第209廠，前身為陸軍戰甲車發展中心，於2022年為因應「雲豹」八輪甲車的研製，特別將兵工廠獨立並編成「第209廠」，是台灣相當重要的國車國造研發與生產據點，更是雲豹八輪甲車的搖籃，外界稱之為「雲豹與他們的產地」。

值得注意的是，209廠的組織，具有完整製造業生產線的規模，如生產線管理，以及從設計、生產、組裝、品管到測試，完整的製造生產流程。除此之外，廠內也聘用多位專業民間人士，可以說是在整體國軍之中，最貼近企業化管理的單位，也因此，209廠對內除了依據戰備需要生產裝備，自身也有發想產品裝備改製的能力，以此向外推銷想法、爭取訂單，此舉更展現台灣國防自主的實力，以及賴總統所言國防預算帶動經濟發展的加成效益。

至於這次的節目專訪，是首次有總統的專訪直接進入營區內拍攝，還選在台灣國防自主研發與生產的重要基地，值此國防特別條例在立法院程序委員會遭到藍白立委四度封殺之際，背後意涵不言可喻。

在本次專訪中，特別前往位於南投集集的裝甲車生產基地，專訪開場，賴清德身後就是正在組裝的裝甲車，車上還有技術人員；隨後，賴清德與主持人一同坐在裝甲車前進行採訪。第一，一如總統所說，「所謂國防預算，不單純是一組數字而已，背後有一個非常真實的國防武器裝備的意義存在」，賴清德是透過「場景語言」，將抽象的國防預算「具象化」，每一塊鋼板、每一顆螺絲、每一輛裝甲車，都是預算的具體化，以最直接的方式，凸顯國防預算的重要性，讓國人親眼見證台灣推動國防自主最堅實的具體成果。

國防預算一刻都不能緩的急迫

再者，209廠是台灣「國車國造」的重要指標據點，賴清德有意傳遞「台灣有能力保護自己」的訊號，並具體論述國防預算要達到三大目標：第一，讓國人知道國防有辦法自主；第二，在國防自主的基礎上，提供給國軍最好的武器，以及第三，推動國防產業，帶動未來台灣的經濟發展。

從場景的選擇到論述的強調，府方有意凸顯三大急迫：威脅迫在眉睫的急迫、生產線不能停的急迫，以及明年度總預算及國防特別條例屢遭阻擋，但國防預算一刻都不能緩的急迫。

賴清德也透過訪談，向在野黨傳遞訊號，希望在野黨能夠了解，若要求國軍弟兄姊妹站在第一線守護國家，一定要給他量要夠、質要精的武器，「這樣我們才對得起他們」，呼籲在野黨儘速支持中央政府總預算、支持國防特別預算。