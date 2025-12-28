雙城論壇／兩隻赴台小貓熊曝光！　雄性強壯不挑食、雌性害羞甜美

記者陳冠宇／上海報導

台北與上海去（2024）年底達成動物園物種交流合作備忘錄（MOU），雙方將交換動物，台北黑腳企鵝赴上海，上海小貓熊將到台北。其中兩隻即將赴台的幼齡小貓熊正式曝光，其中雄性小貓熊強壯不挑食，雌性小貓熊則害羞甜美。台北市副市長林奕華表示，希望兩隻小貓熊能在明年2月左右到台北動物園，並透露將由台北方面進行命名。

林奕華今（28）日下午赴上海動物園參觀黑腳企鵝環境，並探視兩隻即將赴台的小貓熊。現場一位飼養員對即將赴台的雄性小貓熊進行定點跟隨的行為訓練，目的是讓牠能自己進入航空箱，以便後續轉移。牠在飼養員引導之下，一次就完成入箱。

▲即將赴台的雄性小貓熊。（圖／記者陳冠宇攝）

據園方介紹，這隻雄性小貓熊於2023年出生，體重6.4公斤，身體非常強壯，這得益於牠平時吃東西不挑食的好習慣，牠每天平均要吃一公斤左右的竹葉，以及蘋果、梨、胡蘿蔔、雞蛋等食物。此外，牠的性格也非常好，總是能和其他小貓熊相處得非常融洽。

▲即將赴台的雌性小貓熊。（圖／記者陳煥丞攝）

即將赴台的雌性小貓熊則是2024年出生，體重5.4公斤。牠在參訪現場，躲在樹上，並未上前與飼養員進行互動。館方介紹，這隻雌性小貓熊稍微膽小害羞，但「長相還是非常甜美」，牠平時喜歡待在較高樹上休息，有時也會在陽光明媚的下午到場地裡面散步。

此外，這隻雌性小貓熊雖然有一點挑食，但是牠每天的主食竹葉也吃得非常多，日均要吃800公克左右。

▲林奕華赴上海動物園探視即將赴台的兩隻小貓熊。（圖／記者陳冠宇攝）

林奕華受訪時表示，如果一切順利，希望兩隻小貓熊可以在明年2月左右抵達台北動物園。就目前來說，雙方動物園商談的結果是，小貓熊會到台灣之後，再由我方進行命名，

至於赴上海的黑腳企鵝空間，林奕華表示環境相當良好。她補充，兩市動物園在2017年已簽署保育動物的合作方案，過去多就動物保育進行交流，這次交換的兩個動物都屬於瀕危動物，交換是為了避免基因窄化，另一方面也讓動物園有更多可愛動物，讓大家一起感受快樂和幸福。

▲▼黑腳企鵝將落腳在上海動物園，圖為現場環境。（圖／記者陳冠宇攝）