雙城論壇／蔣萬安：盼台海不再有呼嘯與波濤、雙城論壇持續辦下去

▲台北市長蔣萬安於主論壇後受訪。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

台北市長蔣萬安今（28）日抵達上海參加2025雙城論壇，他會後受訪時重申，自己在致詞時清楚地公開表達、懇切地呼籲，希望台海不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。他也希望，雙城論壇能夠持續辦下去。

蔣萬安在雙城論壇主論壇結束後，於會場接受兩岸媒體聯訪。媒體詢問，兩岸關係急凍之下，對明年續辦雙城論壇有信心嗎？蔣萬安回應，他在今天主論壇清楚地公開表達、懇切地呼籲，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。

蔣萬安續指，雙方通過論壇有很多具體施政交流計劃，包括今天所簽署的水治理及職業培訓的合作交流計劃書，過去也曾針對兩市年輕人羽球切磋，以及大家很期待未來小貓熊的血緣更新有更多實質進展等，都將簽署的合作備忘錄（MOU）化作具體，成為市民生活當中一幕幕的風景，「所以我們會持續的努力」。

蔣萬安重申，他在主論壇演講的時候特別提到，雙城論壇代表很多民眾的心聲，接觸比抵觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望只要雙城好，兩岸就會好。」

蔣萬安強調，兩市透過維持15年來、今年第16屆的雙城論壇，持續針對很多的市政議題彼此借鑑、相互交流，讓兩座城市的市民生活可以過得更好，這就是雙城論壇最重要的目的。所以他在今天的公開談話當中，堅定的立場都清楚地表達，也很希望雙城論壇能夠持續這樣的精神辦下去。

另有媒體詢問蔣萬安，此行快閃上海是否有些許遺憾？有機會還想去上海什麼地方？蔣萬安大笑後回應，這次確實來去匆匆，當天來回有一些遺憾，因為他知道這一次有安排市政參訪，確實沒有辦法實際參與。他說，當然還有很多上海的美食，這一次沒有辦法親自品嚐到，但他相信未來一定還有機會。