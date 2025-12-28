中韓FTA邁入10周年　南韓「貿易赤字」連賠3年！中國發展關鍵技術

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明於APEC峰會期間進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓與中國簽署的《韓中自由貿易協定》（FTA）自2015年生效以來，即將迎來10周年。過去這份協定讓南韓每年對中貿易保持數百億美元順差，成為出口經濟的支柱。然而，中國近年快速提升技術能力，使南韓在半導體、電池、顯示器等關鍵產業的優勢減弱，對中貿易連續3年出現100億美元規模赤字。

＊3年連續對中貿易赤字 「出口效應」公式破局

根據《韓聯社》，南韓產業通商部今（28）日公布統計資料，指出自從韓中FTA生效以來，南韓與中國雙邊貿易額從2015年的2274億美元增加至2023年的2729億美元，成長約20%。南韓出口品項亦從傳統半導體、汽車，擴大至生物科技、鋼鐵、化妝品等多樣化的產業。

然而，韓中雙邊貿易規模在2022年達到3103億美元高峰後，便開始呈現下滑趨勢。截至今年前10個月，南韓對中國貿易額2426億美元，較去年同期下降2.4%。

更令人關注的是，對中貿易長期順差的局面已經改變。2018年南韓對中貿易順差達556億美元，但2023年卻出現1992年韓中建交以來的首次赤字，且今年赤字規模預計仍維持在約100億美元上下。

報導分析，這並非韓中FTA本身問題，而是中國正快速提升產業技術能力以及美中貿易摩擦所導致的外部環境變化。自從2015年中國啟動「中國製造2025」國家戰略以來，依靠政府補助與積極投資，中國在高階零組件及中間財領域的自給能力大幅提升，南韓過去依賴的出口中間財供應鏈逐漸被中國取代。

＊南韓政府推進服務與投資開放 擴大經濟版圖

面對商品出口優勢受限，南韓政府決定將FTA焦點從傳統商品貿易轉向潛力較高的服務與投資領域。南韓總統李在明與中國國家主席習近平在今年11月APEC峰會期間進行雙邊會談，雙方同意加速FTA第二階段（服務與投資）談判，並強化供應鏈穩定合作。

南韓產業通商部長金正官已於12月訪問北京，與中國商務部長王文濤會面，加速FTA第二階段談判。產業通商部通商交涉本部長呂翰九更預計29至30日訪中，與中國高層討論後續合作事宜。此外，南韓計畫明年在北京舉行第7次FTA聯合委員會，評估協定執行情況並討論進一步合作。

透過第二階段協商，南韓也期望改善自2016年因部署美國薩德（THAAD）反導系統而導致的「限韓令」制裁影響。專家分析，中國在服務市場開放上展現積極意願，可能帶動文化、旅遊等領域恢復發展。對南韓企業而言，這也是穩定稀土等核心原物料供應鏈、明確知識產權規範的機會，有助提升產業長期競爭力。