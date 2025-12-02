台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

▲台南2025年青少年生涯探索班成果發表會登場，學員以活力展演揭開序幕，現場設置13個多元體驗攤位，包括烘焙、咖啡、美甲、粉彩等課程成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會，2日在永華市政中心二樓中庭登場，由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席，他勉勵學員持續探索自我、勇敢追夢，同時頒發感謝狀予社團法人台南市全人教育及兒少發展協會與課程師資，肯定民間團隊長期投入青少年輔導，為城市注入穩定而溫暖的支持力量。

活動在學員與體適能教練帶來的活力展演中揭幕，象徵青春、自信與勇氣的具象呈現。現場更規劃13個動靜態體驗攤位，包括烘焙、咖啡調製、美髮美甲、漢娜彩繪、和諧粉彩、香草手作、餐飲實作、職涯探索牌卡等，多元成果讓在場貴賓驚艷不斷。

徐健麟指出，市府多年來重視15至18歲未升學未就業青少年與高關懷學生，並透過教育局推動「青少年探索班」與「社區師傅計畫」打造多元實作場域。近年計畫已累計輔導數百名青少年，其中近九成成功重返校園或投入職場，顯示台南在青少年輔導領域的成果顯著。

教育部青年發展署組長張靜瑩也到場致意。他表示，生涯探索是青年署的重要項目，透過與地方合作，協助青少年從輔導會談、課程到工作體驗逐步找到方向。他肯定台南長期投入不間斷，成果值得各縣市借鏡。

教育局長鄭新輝補充，「社區師傅計畫」是台南自創模式，串連超過百家友善店家擔任職涯導師，讓高關懷學子在真實工作場域中學習技能與人際互動。專輔人員全程陪伴，讓青少年在逐步累積的成就感中重建自信並看見未來。

兒少協會理事長施斌惠表示，今年課程不僅延續專業職能，更加入多元文化元素，例如邀請東南亞新住民講師帶領異國香草料理，從料理中認識族群故事。暑期亦安排青少年與長輩共學，以「食衣住行育樂心」為主題深化跨世代交流，深受社區長輩好評。

台南市府表示，透過公私協力、社區扎根，希望每一位青少年都能把在探索班中獲得的能力與經驗，轉化成未來人生道路的基石，勇敢描繪屬於自己的藍圖。