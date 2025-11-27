更生會80週年慶在南檢登場　輔導員獲肯定各界齊傳遞「以愛復歸」

▲更生保護會台南分會於南檢舉辦80週年慶祝大會，邀集檢察官、監所首長、輔導員與協力單位共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

財團法人台灣更生保護會成立滿80年，台南分會27日在台南地檢署9樓大禮堂舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸」更生保護節慶祝大會，由主任委員宋俊明主持，邀請台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸、主任檢察官黃銘瑩、錢鴻明，以及轄區監所首長、輔導員與協力團體齊聚，以行動支持更生保護工作。

宋俊明與李駿逸緻詞時皆強調，輔導員在更生人返家、復歸社會的過程中扮演重要角色，「當一個人願意重新開始，最需要的就是那雙願意指引方向的手。」兩人同時指出，家庭支持是更生者最堅強的後盾，而志工的陪伴更能幫助他們修補家庭關係，讓重返社會的步伐更穩定。

錢鴻明主任檢察官也提醒，詐騙犯罪氾濫，許多受刑人與更生人更可能成為加害或受害的一方，因此呼籲輔導員協助推廣反詐宣導，從源頭降低風險。

會中最受矚目的是更生輔導員許瓊華獲頒「十大傑出更生輔導員」殊榮，每十年才評選一次。她以一句「希望社會多一些愛和包容，希望每一個人都能得到善待」感動全場，也代表更生會對社會的共同期待。

典禮並頒發20位績優輔導員獎項，另授予勞動部勞動力發展署雲嘉南分署總會獎牌，以及對臺南市亞洲餐旅職業學校致贈分會獎狀，感謝其長期支持更生保護工作。

大會最後安排象徵「太陽」的乒乓球傳遞活動，寓意更保志工如冬日陽光般把溫暖帶給更生朋友；主辦方也期盼社會各界持續提供人力、物力與財力，共同讓愛延續流動。活動在溫暖的會歌聲中畫下圓滿句點。