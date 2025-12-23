飯店找朋友敲錯房門　護士被「3男拖進房間」恐怖性侵4小時

▲印度傳出性侵案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名30歲護士去火車站附近飯店拜訪朋友時，因為搞錯位置敲錯門，竟然被應門的3名男子拖進房間中性侵，後來她好不容易逃出，向警方報案。

走錯房間釀悲劇 護士遭3男攻擊

事件17日晚間11時至凌晨3時發生在馬哈拉施特拉邦Chhatrapati Sambhajinagar火車站附近，一名30歲護士拜訪朋友時因為走錯房間，遭3名男子集體性侵。

女子表示，她敲門後被告知朋友不在這裡，正想要離開時，其中一名凶嫌卻騙她，朋友在裡面沒錯，硬把她拉進房間，鎖上房門後強迫她喝酒並且施行性侵。

警方事發3小時成功緝凶 凶嫌身分曝光

女子後來好不容易逃出房間，並大聲呼救，後來前往警局報案。警方在事發3小時成功將3名凶嫌逮捕，分別是27歲男子Ghanshyam Rathod、25歲Rishikesh Chavan、25歲Kiran Rathod，其中2人是銀行員，1人是頂級學院碩士生。

警方表示，3名被告是朋友，受害者因為走錯樓層，誤入他們的205房，而不是105房，在私立醫院擔任護士的受害者，由於丈夫失業，是家中唯一的經濟支柱，事發當天她想找朋友幫忙才會前往飯店。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​