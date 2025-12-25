才兩度性侵判刑12年！又闖女同事宿舍硬上　變態淫狼再判10年

▲台南地院認定陳姓男子侵入女同事住處性侵成立，惡性重大判處有期徒刑10年。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南一名陳姓男子於2026年5月間，趁女同事獨自在公司內，侵入她位於公司旁邊的房間，以暴力、脅迫方式強制性交得逞，犯行嚴重，台南地院審理後依侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑10年，可上訴。

判決指出，被害女子與陳男為公司同事，平日居住於公司內部一處獨立房間，案發當日，陳男於下午時段駕車前往公司，見被害人獨自一人，竟起色心，未經同意闖入其居住空間，陳男對被害人施以暴力，造成頭部、身體多處擦挫傷，並以言語恐嚇方式壓制反抗，違反被害人意願實施性侵行為，事後逃離現場，被害人隨後報警，經醫院驗傷及鑑定，指控陳男涉案。

法院合議庭指出，該房間雖與公司空間相連，但具備獨立門禁，為被害人日常起居場所，依法屬「住宅」範圍，陳男侵入後犯案，構成刑法第222條第1項第7款侵入住宅強制性交罪，屬加重處罰情形。

法院審酌，陳男雖於警詢、偵訊及審理時坦承犯行，但並未與被害人達成和解，亦未賠償任何損害；更關鍵的是，陳男過去曾於假釋期間，先後對兩名成年女子犯下侵入住宅強制性交及強制性交罪，合併執行刑12年，於2018年間才服刑完畢，如今再度犯下相同類型重罪，顯見自我約束能力薄弱、惡性重大。

對於辯護人主張應依刑法第59條酌減其刑，法官認為被告前科重大、再犯情節明確，難認有可憫恕情狀，不予採納，最終量處有期徒刑10年。全案仍可依法上訴。