「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

台南市發生一起駭人聽聞的性侵案件，一名陳姓男子於今年5月4日下午，趁女同事獨自在公司值勤之際，闖入其工作場所後方宿舍，對被害女子施以暴力性侵。台南地方法院審理後，認定陳男惡性重大，依「侵入住宅強制性交罪」判處有期徒刑10年，全案仍可上訴。

判決指出，案發當日下午，陳男駕車前往公司，發現負責看守的女同事A女獨自一人，竟起色心，未經同意闖入她居住的宿舍房間。A女當場反抗，卻遭陳男推倒在地，頭部重擊地面，隨後更被撕毀衣物、強行壓制。過程中，陳男不僅多次毆打A女臉部，還出言恐嚇「敢出聲就殺死妳」，以暴力與死亡威脅迫使其屈服。

在被害人無力反抗下，陳男對A女性侵得逞，事後逃離現場。A女隨即報警並驗傷，診斷結果顯示其臉部、後腦、胸背及大腿多處擦挫傷與血腫，下體亦有傷勢，顯示遭受高度暴力侵害。



惡劣性侵前科曝光

警方調閱監視器畫面並比對DNA後，迅速鎖定陳男犯案。進一步查出，陳男並非首次犯下性侵重罪，過去曾在假釋期間連續對兩名女子犯下侵入住宅性侵案件，合併判刑12年，直到2018年才服刑期滿出獄。未料出獄後仍未悔改，再度對熟識同事下手。

法院審理時，陳男坦承犯行，辯護人請求依「情堪憫恕」減刑，但法官認為其前科累累、再犯相同類型重罪，自我約束力明顯不足，且僅口頭表示和解意願，實際上未對被害人作出任何賠償，最終裁定從重量刑。

法官指出，被害宿舍屬被害人日常起居之私密空間，依法認定為「住宅」，陳男侵入後施以性侵，對被害人身心造成長期且難以抹滅的傷害，已嚴重侵害性自主權與居住安全，因此判處10年有期徒刑，以示懲儆。



