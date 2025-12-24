　
社會 社會焦點 保障人權

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲受害女同事隨即報警並驗傷。（示意圖／CFP）

記者 曾羿翔／綜合報導

台南市發生一起駭人聽聞的性侵案件，一名陳姓男子於今年5月4日下午，趁女同事獨自在公司值勤之際，闖入其工作場所後方宿舍，對被害女子施以暴力性侵。台南地方法院審理後，認定陳男惡性重大，依「侵入住宅強制性交罪」判處有期徒刑10年，全案仍可上訴。

判決指出，案發當日下午，陳男駕車前往公司，發現負責看守的女同事A女獨自一人，竟起色心，未經同意闖入她居住的宿舍房間。A女當場反抗，卻遭陳男推倒在地，頭部重擊地面，隨後更被撕毀衣物、強行壓制。過程中，陳男不僅多次毆打A女臉部，還出言恐嚇「敢出聲就殺死妳」，以暴力與死亡威脅迫使其屈服。

在被害人無力反抗下，陳男對A女性侵得逞，事後逃離現場。A女隨即報警並驗傷，診斷結果顯示其臉部、後腦、胸背及大腿多處擦挫傷與血腫，下體亦有傷勢，顯示遭受高度暴力侵害。

惡劣性侵前科曝光

警方調閱監視器畫面並比對DNA後，迅速鎖定陳男犯案。進一步查出，陳男並非首次犯下性侵重罪，過去曾在假釋期間連續對兩名女子犯下侵入住宅性侵案件，合併判刑12年，直到2018年才服刑期滿出獄。未料出獄後仍未悔改，再度對熟識同事下手。

法院審理時，陳男坦承犯行，辯護人請求依「情堪憫恕」減刑，但法官認為其前科累累、再犯相同類型重罪，自我約束力明顯不足，且僅口頭表示和解意願，實際上未對被害人作出任何賠償，最終裁定從重量刑。

法官指出，被害宿舍屬被害人日常起居之私密空間，依法認定為「住宅」，陳男侵入後施以性侵，對被害人身心造成長期且難以抹滅的傷害，已嚴重侵害性自主權與居住安全，因此判處10年有期徒刑，以示懲儆。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／北市民宅大火　2人全身焦黑明顯死亡
「鴻華先進Bria新休旅」搶先開箱！本月上市
北捷宣布增訂「張文條款」！
台東體中牆面磁磚被震落！　健身房慘況曝光
哥哥親筆信提「張文遭霸凌過往」
氣象署：一周內防規模5.5到6餘震

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南安平區金城里24日於沙灘社區活動中心舉辦「台灣古早味PK異國美食」，邀請社區長輩品嚐越南、印尼等異國料理，結合草仔粿、碗粽等台灣古早味，展現多元文化美食交流。

台南性侵累犯

