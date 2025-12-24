　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平區金城里24日於沙灘社區活動中心舉辦「台灣古早味PK異國美食」，邀請社區長輩品嚐越南、印尼等異國料理，結合草仔粿、碗粽等台灣古早味，展現多元文化美食交流。

▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）

金城里長歐明仁表示，社區自去年底起號召沙灘社區理事長黃重偉、忠誠社區理事長阮惠雯及前沙灘社區理事長何文振，成立「耆儒園地」與「耆儒食堂」，每周三上午舉辦活動，服務65歲至90餘歲長輩，目前參與人數達45位，志工10位，經費由市議員林依婷與里長籌募。

▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）

此次歲末活動特邀卓峰秀女士帶領「疼惜厝邊新住民姐妹會」製作越式料理，里內印尼友人提供印尼風味餐，並邀請和愛社區長壽會會長陽桂蘭贊助眷村年菜。加上食堂多位媽媽志工烹製的台灣古早味美食，形成「古早味PK異國美食」的多元盛宴，長輩品嚐後直呼新奇又美味。

▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）

歐明仁指出，活動也邀請市府社會局、區公所等輔導單位主管，以及市立醫院、按摩協會、安平派出所、防癌協會等協助單位，並結合建平、和愛等友誼社區，攜手讓活動更完整，也展現社區長輩照顧與多元文化交流的暖心成果。

▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母！
收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊
快訊／台東今晚第4震！
快訊／突狂震！住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔出
直擊國道高架橋強震擺盪！　駕駛驚呼：搖超久
快訊／高雄震後爆「沒水可用」
下班尖峰遇強震！區間車內警報「同步炸響」
快訊／平安夜連3震！
快訊／台東6.1強震！岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了
快訊／台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命
快訊／18:39又地震！規模3.7
快訊／6.1地震　恐怖搖晃畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

吃担仔麵、逛赤崁樓　日本水上町教育旅行團深度體驗台南

元旦花蓮跨年懶人包！爽休4天攻略　白天走山看海夜晚熱鬧跨年

聖誕節送暖　嘉義長庚陪伴病童度過佳節

新悦花園酒店「悦願同行」　攜手企業推動生命教育永續陪伴計畫

宜蘭縣政成果7年發表　林茂盛：「蘭ㄟ厝咱來顧」幸福升級

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

吃担仔麵、逛赤崁樓　日本水上町教育旅行團深度體驗台南

元旦花蓮跨年懶人包！爽休4天攻略　白天走山看海夜晚熱鬧跨年

聖誕節送暖　嘉義長庚陪伴病童度過佳節

新悦花園酒店「悦願同行」　攜手企業推動生命教育永續陪伴計畫

宜蘭縣政成果7年發表　林茂盛：「蘭ㄟ厝咱來顧」幸福升級

張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母：您將英雄帶來世上

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

陳偉霆兒子名意外被曝光！　王安宇說溜嘴急道歉…他反應獲讚

台灣「鴻華先進Bria新休旅」開箱本月上市　國產價水準不輸進口車

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

WBC備戰策略？陳傑憲強調默契　曾豪駒笑喊「烤肉」

快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

地方熱門新聞

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

即／中捷全線停運　疑似電力異常

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元南分署籲快申請

更多熱門

相關新聞

對標六都補齊福利落差台南不足的部分一項一項做到位

對標六都補齊福利落差台南不足的部分一項一項做到位

面對人口結構快速變化與城市競爭加劇，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃24日表示，福利政策不能只談方向，而是要攤開比較、逐項檢視，她強調，台南既然是直轄市，市民就應享有與其他五都相當的照顧水準，未來市政目標很清楚，就是「對標六都，把台南不足的部分，一項一項做到位」。

吃担仔麵、逛赤崁樓日本水上町教育旅行團深度體驗台南

吃担仔麵、逛赤崁樓日本水上町教育旅行團深度體驗台南

全國首創！台南攜手7座日本友誼市景點門票互惠明年元旦上路

全國首創！台南攜手7座日本友誼市景點門票互惠明年元旦上路

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

關鍵字：

台南安平金城里美食古早味異國料理

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面