台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

▲台南安平金城里舉辦「台灣古早味PK異國美食」活動，長輩品嚐越南、印尼料理與草仔粿、碗粽等台灣古早味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平區金城里24日於沙灘社區活動中心舉辦「台灣古早味PK異國美食」，邀請社區長輩品嚐越南、印尼等異國料理，結合草仔粿、碗粽等台灣古早味，展現多元文化美食交流。

金城里長歐明仁表示，社區自去年底起號召沙灘社區理事長黃重偉、忠誠社區理事長阮惠雯及前沙灘社區理事長何文振，成立「耆儒園地」與「耆儒食堂」，每周三上午舉辦活動，服務65歲至90餘歲長輩，目前參與人數達45位，志工10位，經費由市議員林依婷與里長籌募。

此次歲末活動特邀卓峰秀女士帶領「疼惜厝邊新住民姐妹會」製作越式料理，里內印尼友人提供印尼風味餐，並邀請和愛社區長壽會會長陽桂蘭贊助眷村年菜。加上食堂多位媽媽志工烹製的台灣古早味美食，形成「古早味PK異國美食」的多元盛宴，長輩品嚐後直呼新奇又美味。

歐明仁指出，活動也邀請市府社會局、區公所等輔導單位主管，以及市立醫院、按摩協會、安平派出所、防癌協會等協助單位，並結合建平、和愛等友誼社區，攜手讓活動更完整，也展現社區長輩照顧與多元文化交流的暖心成果。