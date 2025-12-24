外國客「台灣食物世界級難吃」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨（23）日轉貼國際論壇Reddit的討論內容。有位外國旅客發文詢問，「哪個國家的食物最難吃？」並點名台灣食物令他大失所望，不僅油膩、缺乏蔬菜，最讓他崩潰的是，「一堆食物裡都加糖」。

外籍旅客評價台灣美食：太甜、油膩、缺乏蔬菜

該名外國旅客在Reddit問道，「哪個國家的食物最難吃？我是真的很想知道，因為在我旅行過一些地方後，台灣對我來說，就是那個（難吃的）地方。」

原PO強調，台灣食物並非全都很糟糕，仍有一些不錯的菜餚；但最讓他抓狂的是，幾乎所有食物裡都有加糖，「點了像牛肉麵這種普通的餐點，結果我的舌頭會被某種甜味『埋伏』，幾天下來，我覺得好像每一餐都是用糖煮出來的。」

▲外國網友吐槽，台灣的食物太過甜膩。（圖／翻攝自Reddit）

這項觀察引發其他網友共鳴。一名外國網友點頭表示，「整體而言，對那裡的食物感到相當失望。雖然不至於把它排在最後一名或那麼低的位置，但我感覺今年社群媒體上對台灣食物的吹捧實在太過火了。我發現那裡的食物超級油膩，而且極度缺乏蔬菜，就如原PO所說，他們真的很愛加糖。說實話，我完全無法理解為什麼會有這麼多人追捧。」

另一名在台灣待了兩個月的網友則直呼，他完全無法接受臭豆腐，且認為台灣食物口味「非常平淡」，麵食的表現亦不如日本、韓國或越南。他提到，在台灣的大部分時間裡，都是去吃日式壽司店，並主動避開夜市大部分的食物，即便對刨冰、珍奶、手搖飲給予高度肯定，他仍對水餃、牛肉麵等日常飲食感到厭倦。

不過，也有外國網友持不同看法，「台灣擁有中國大陸與日本以外最好的中式與日式料理。這兩種菜系都被認為是世界上最棒的料理之一。去那裡旅行後，他們確實對粉圓（珍珠）和豆花有些著迷，但我並不喜歡那些。不過除此以外，那裡幾乎所有的食物都很棒。」、「台灣擁有美食」。

台灣食物被嫌難吃！ PTT吵翻

看到外籍旅客的負面評價，台灣鄉民在PTT展開熱烈討論，洗版回應「謝謝你覺得台灣食物難吃」、「謝謝你喜歡台南」、「外國重口味關我屁事」、「一定是去夜市踩雷了」、「英國：一看就知道沒來過英國」、「台灣食物有種台味，有的人喜歡有的人不喜歡」。

另外，對於缺乏蔬菜的指控，一票人感到不可置信，紛紛反駁「第一次聽到，在台灣要吃到蔬菜很難」、「蔬菜少得可憐不可能吧？日本才是」。

