　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外國客「台灣食物世界級難吃」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨（23）日轉貼國際論壇Reddit的討論內容。有位外國旅客發文詢問，「哪個國家的食物最難吃？」並點名台灣食物令他大失所望，不僅油膩、缺乏蔬菜，最讓他崩潰的是，「一堆食物裡都加糖」。

外籍旅客評價台灣美食：太甜、油膩、缺乏蔬菜

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名外國旅客在Reddit問道，「哪個國家的食物最難吃？我是真的很想知道，因為在我旅行過一些地方後，台灣對我來說，就是那個（難吃的）地方。」

原PO強調，台灣食物並非全都很糟糕，仍有一些不錯的菜餚；但最讓他抓狂的是，幾乎所有食物裡都有加糖，「點了像牛肉麵這種普通的餐點，結果我的舌頭會被某種甜味『埋伏』，幾天下來，我覺得好像每一餐都是用糖煮出來的。」

▲外國客「台灣食物世界難吃」。（圖／翻攝自PTT）

▲外國網友吐槽，台灣的食物太過甜膩。（圖／翻攝自Reddit）

這項觀察引發其他網友共鳴。一名外國網友點頭表示，「整體而言，對那裡的食物感到相當失望。雖然不至於把它排在最後一名或那麼低的位置，但我感覺今年社群媒體上對台灣食物的吹捧實在太過火了。我發現那裡的食物超級油膩，而且極度缺乏蔬菜，就如原PO所說，他們真的很愛加糖。說實話，我完全無法理解為什麼會有這麼多人追捧。」

另一名在台灣待了兩個月的網友則直呼，他完全無法接受臭豆腐，且認為台灣食物口味「非常平淡」，麵食的表現亦不如日本、韓國或越南。他提到，在台灣的大部分時間裡，都是去吃日式壽司店，並主動避開夜市大部分的食物，即便對刨冰、珍奶、手搖飲給予高度肯定，他仍對水餃、牛肉麵等日常飲食感到厭倦。

不過，也有外國網友持不同看法，「台灣擁有中國大陸與日本以外最好的中式與日式料理。這兩種菜系都被認為是世界上最棒的料理之一。去那裡旅行後，他們確實對粉圓（珍珠）和豆花有些著迷，但我並不喜歡那些。不過除此以外，那裡幾乎所有的食物都很棒。」、「台灣擁有美食」。

台灣食物被嫌難吃！　PTT吵翻

看到外籍旅客的負面評價，台灣鄉民在PTT展開熱烈討論，洗版回應「謝謝你覺得台灣食物難吃」、「謝謝你喜歡台南」、「外國重口味關我屁事」、「一定是去夜市踩雷了」、「英國：一看就知道沒來過英國」、「台灣食物有種台味，有的人喜歡有的人不喜歡」。

另外，對於缺乏蔬菜的指控，一票人感到不可置信，紛紛反駁「第一次聽到，在台灣要吃到蔬菜很難」、「蔬菜少得可憐不可能吧？日本才是」。

►張文「符合好房客標準」一票房東怕爆　專家推1平台：精確比對成功
►割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒
►父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點：不可思議

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／38歲女逆向撞死騎士　安非他命快篩陽性
「台日混血」AV女優遭疑造假！　怒出示護照：台灣是我家鄉
2台女星飛加拿大出事！　錄《玩很大》遭海關攔下
快訊／台南女「捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地痛哭
國民黨首波縣市長提名！　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華
快訊／八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
凶手名狂洗大票搖頭！　盼台人「記住11個姓名」
余家昶捨身救人！　張善政證實：家人大愛回捐200萬善款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」

外國客「台灣食物世界級難吃」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

這2鄉鎮農曆年後普發紅包！嘉義大林現金3千...阿里山鄉給6千

開價太低！胸腔醫曝「1款救命藥」確定退出台灣　一票哀號

發現男友手機還有前任照片？先別急著吵架　這7種心態可能跟你想的不一樣

五月天台中演唱會交通懶人包　一圖看懂4大免費接駁車路線

台鐵釋北市蛋黃區「安東街」土地開發豪宅　年收逾2億租金

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」

外國客「台灣食物世界級難吃」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

這2鄉鎮農曆年後普發紅包！嘉義大林現金3千...阿里山鄉給6千

開價太低！胸腔醫曝「1款救命藥」確定退出台灣　一票哀號

發現男友手機還有前任照片？先別急著吵架　這7種心態可能跟你想的不一樣

五月天台中演唱會交通懶人包　一圖看懂4大免費接駁車路線

台鐵釋北市蛋黃區「安東街」土地開發豪宅　年收逾2億租金

林襄認跳啦啦隊「流汗Nubra會掉」　親揭用透明肩帶原因

曾豪駒榮獲運動精英獎最佳教練　盼台灣棒球被世界看見

民視最新八點檔首播開紅盤！台劇男神敬業考「重機駕照」救曾智希

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

新悦花園酒店「悦願同行」　攜手企業推動生命教育永續陪伴計畫

藍白分進彈劾賴清德　國民黨：1月辦公聽會、2月邀總統立院說明

全球首間「哈利波特主題飯店」在德國　樂高版魔法園區同步推出

開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

更多熱門

相關新聞

婚後搬進來「每月繳7千房租」　男友：7折優惠了！全場勸逃

婚後搬進來「每月繳7千房租」　男友：7折優惠了！全場勸逃

一名女網友近日哀怨表示，男友主張婚後應搬入其婚前購置的房產，並要求她每月支付7000元作為「房租」。男方認為，該房產屬婚前財產，且已參考市價提供折扣，女方支付租金符合AA制精神；不過她則覺得，此舉如同將配偶視為房客，不禁質疑「這正常嗎？」

野村佑希盛讚孫易磊日文進步

野村佑希盛讚孫易磊日文進步

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球

職場上一堆人「愛講2字」他喊很奴！　遭網罵翻

職場上一堆人「愛講2字」他喊很奴！　遭網罵翻

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！南部人秒懂：文化衝擊

北部早餐店「點熱狗蛋」傻眼了！南部人秒懂：文化衝擊

關鍵字：

台灣美食外籍旅客食物口味加糖問題網友討論

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面